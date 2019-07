Lensmann: Har ikke fått kontakt med 30 personer

Situasjonen er fremdeles uavklart etter at det gikk en rekke ras i Sogn og Fjordane tirsdag ettermiddag og kveld. Det er ikke meldt om savnede eller skadde.

Rasene rammet også teletrafikken i området, noe som har medført at mange ikke har oppnådd kontakt med familie og venner som befinner seg der.

Både Telenor og Telia har meldt om at basestasjoner er nede, noe som fører til at store områder i kommunene Jølster, Førde og Gloppen er uten mobildekning.

– Mange får ikke kontakt

Lensmann Dag Fiske i Førde opplyser at de foreløpig mangler kontroll på rundt 30 personer etter rasene.

– Det største problemet er å få oversikt over eventuelt savnede personer. Nå er det mange som ringer og melder fra til oss om at de ikke får kontakt med personer i det rasutsatte området. Vi får ikke sjekket ut dette med tanke på at mobilnettet er nede, sier han til TV 2.

Lensmannen sier at de har vitneobservasjoner om at en bil ble tatt av det siste raset som gikk på sørsiden av Jølstravannet.

– Vitneobservasjoner sier at en bil ble tatt av raset. Det ble gjort overflatesøk i går, uten at det ble avdekket spor. Da ble det avbrutt fordi geologen sa at det ikke var trygt å gå ned med dykkere og gjøre nærmere undersøkelser. Det har vi prioritert å få undersøkt når det blir klarert som trygt, sier lensmann Fiske.

Tre ambulanser rasfast

Helse Førde opplyser onsdag formiddag at stengte veier gjør det utfordrende å frakte pasienter og personell til sentralsykehuset fra nord og øst. Tirsdag ble tre ambulanser fanget i rasområdene.

Et stort jordras har gått over E39 ved Svidalsneset øst for Vassende. Foto: Hallstein Dvergsdal, Firda Tidend/NTB scanpix

– Sykehuset ble umiddelbart satt i beredskap da den første meldingen om jordskred ved E39 i Jølster kom inn i går. I startfasen ble det iverksatt ressursstyring og styrking av ambulanser da tre av Helse Førde sine ambulanser ble fanget i rasområdene, skriver Helse Førde i en pressemelding.

– Vi må langt tilbake for å finne noe lignende, sier Jølster-ordfører Oddmund Klakegg (Sp) til TV 2 etter at det brått gikk fra tropevarme til flom og jordras.

Flere bygninger, veier og annen infrastruktur er ødelagt, og det finnes ennå ingen totaloversikt over ødeleggelsene.

– Som andre i Norge har vi hatt veldig flott vær, med temperaturer rundt 30 grader og sol og sommer på alle måter. Dette kom egentlig veldig brått på oss, sier ordfører Klakegg.

Roser brannvesenet

– Vi håper at vi har oversikt over liv og helse. Det materielle har vi nok ikke oversikt over ennå, sier ordføreren onsdag morgen på telefon.