På den 19. Tour de France-etappen ble det svært dramatisk da det gikk et jordras som sørget for at hele etappen ble avbrutt. Dette gjorde at daværende sammenlagtleder Julian Alaphilippe mistet sammenlagtledelsen og den gule ledertrøya. Edvald Boasson-Hagen beskriver det hele slik:

– Vi var så langt bak at vi skjønte ingenting. Vi hadde ikke en regndråpe engang.

– Da jeg kom ned til raset og så bildene fra TV-sendinga, skjønte jeg absolutt at det var en grunn til å avlyse. Det var mye verre enn jeg trodde det var.

TV 2-profil Dag Otto Lauritzen opplevde hendelsen på nært hold, og har tidligere uttalt at han aldri før har vært så shaky.

– Det var full panikk. Folk skrek og løp i alle retninger. Hvis rytterne hadde vært der så hadde det blitt en tragedie.

Et skuffende Tour de France

Sykkelstjernen landet mandag kveld på norsk etter å ha fullført sitt niende Tour de France. Rudsbygdingen har med andre ord blitt en veteran å regne i det eventyrlige sykkelrittet. Selv føler han at årets Tour de France ble av det skuffende slaget.

– Det ble ikke helt den Touren jeg hadde håpet på. Jeg håper alltid å få best mulig resultater, og helst vinne. Jeg føler jeg var i ganske bra slag før vi startet, men mageproblemer i laget satte formen tilbake.

– Jeg fikk et lite lyspunkt på Champs-Élysées da jeg kjempet i toppen.

– Altså, du var jo ekstremt nære, sier programleder Katarina Flatland.

– Det var jo nært, men likevel ganske langt ifra når det er snakk om milimetre eller korte metre, ler Boasson-Hagen.

– Du ledet vel inntil 50 meter før mål?

– Ja, men de 50 meterene føltes ut som 5 kilometer når du skal sykle der.

Får én rolig uke med kona

– Hva er det første du gleder deg til å gjøre når du kommer ut av Tour de France-bobla?

– Jeg gleder meg til å bare sette meg ned og spise frokost alene og lage en god kopp kaffe eller... først og fremst være med kona, smiler Boasson-Hagen.

– Den kom litt sent! utbryter programleder Katarina Flatland.

– Det er deilig å være alene fordi du er jo med folk og media konstant, så det blir godt å få litt ro og ikke spise på hotell.

32-åringen avslører at det nå blir én uke med litt mindre trening, og at den uka skal tilbringes på Sørlandet sammen med kona. Etter det så er det på ny full opptrening mot et nytt treukersritt i Spania.