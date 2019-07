Eric Bailly var ikke med på Manchester Uniteds Oslo-tur. På pressekonferansen etter kampslutt kunne Ole Gunnar Solskjær fortelle at forsvarsspilleren må belage seg på et langt skadeopphold.

– Han ble operert i morges. Han blir trolig ute i fire til fem måneder, sier nordmannen.

Det var i treningskampen mot Tottenham at den ivorianske hardhausen fikk en lei vridning i kneet og måtte forlate banen på båre.

– Forhåpentligvis er han tilbake rundt jul. Det var positive nyheter fra kirurgen, som mener at alt vil gå i orden. Det var gode nyheter, sier Solskjær.

United må dermed nok en gang klare seg uten den skadeplagete spilleren i en lang periode. Leicester-stopper Harry Maguire har vært heftig koblet til Manchester-klubben, men en avtale er ennå ikke i boks.

Tirsdag meldte også britiske medier at Paulo Dybalas agent var på plass i England for å forhandle frem en avtale med Manchester United. Solskjær var ikke veldig snakkesalig da han fikk spørsmål om mulige overganger på tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg er ikke her for å snakke om rykter som angår andre klubber sine spillere. Som jeg har sagt før, så jobber vi med én til to saker. Forhåpentligvis kan vi annonsere et nytt ansikt eller to innen ti dager.