Slik mener ekspertene Solskjær bør forsterke

Spekulasjonene er mange, men Manchester United har så langt i kun signert høyreback Aaron Wan-Bissaka og ving Daniel James.

TV 2s fotballeksperter er tydelige på at Ole Gunnar Solskjær bør få inn flere nye før overgangsvinduet stenger neste torsdag.

– Jeg skulle ønske meg et par spillere til inn, sier Petter Myhre, som trekker frem både midtstopper- og midtbaneposisjon.

Ifølge Manchester Evening News er United fortsatt i forhandlinger med Leicester om midtstopper Harry Maguire, men det skal ikke være vilje til å betale revenes prisforlangende på 850 millioner kroner.

– Jeg kunne tenkt meg en solid midtstopper. Maguire har vært nevnt lenge, og det er store muligheter for at det ender positivt. De trenger en spillende midtstopper som ruver. Maguire ruver i begge boksene og er god med ball, som er noe Solskjær vil ha. Han vil at laget skal bli bedre til å spille ut motstandere som ligger lavt, sier Myhre, som også etterlyser en ny sjef.

– Jeg kunne også tenkt meg en midtbanespiller. En sjef på midtbanen. Nemanja Matic var en sånn sjef da han kom, men det går saktere og saktere. De trenger en med større motor som er litt hurtige, sier TV 2s ekspert.

Sporting CPs midtbanespiller Bruno Fernandes har vært hyppig nevnt.

– Helt avgjørende for å henge med

Petter Myhre er klar at Solskjær må konsentrere seg om sentrallinjen.

– De må styrke sentrallinjen. De har mange gode spillere som klarer seg i andre posisjoner, men en god sentrallinje er helt avgjørende for at de skal henge med hele veien, sier Myhre, som får støtte av Jesper Mathisen.

– Backrekken som enhet er klart styrket på grunn av Wan-Bissaka, som jeg er imponert over, men jeg savner også en sjef sammen med Victor Lindelöf. Han synes jeg har vært god i oppkjøringen og forrige sesong, og han passer inn i måten Solskjær vil spille på. Han er flink til å ta med seg ballen gjennom ledd og starte angrep. Men ved siden av ham er det et hull som bør fylles. Blir det fylt, er backrekken ekstremt solid. Keeperen er også solid så lenge han ikke har så mange kamper som han hadde i perioder i fjor, sier han.

– De savner en sjef på midtbanen, men også en kreativ som kan slå de lengre pasningene. Pogba er best når han får frie tøyler. Han kan også ned og hente ballen, men da mister de for mye fremover, fortsetter TV 2s ekspert.

Solskjær med overgangshint

Blant andre BBC melder at Paulo Dybala har sin agent i England for samtaler med Manchester United. Argentineren skal være aktuell i en byttehandel som innebærer at Romelu Lukaku går motsatt vei til Juventus.