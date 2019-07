Det var spilt i 85 minutter da øyeblikket mange ventet på endelig kom. Noah Solskjær, som tidligere i år kun har spilt for Kristiansunds andrelag i 4. divisjon, fikk sin første kamp for klubbens førstelag.

Se video i toppen av saken.

På vei inn på matten fikk 19-åringen noen oppmuntrende ord og et kjapt håndtrykk fra sin far.

– Han sa bare lykke til. Det er rart å spille foran så mange når man aldri har gjort det, sier Noah Solskjær til TV 2.

– Det var opplevelsen som var viktigst. Det er en treningskamp, sier Noah.

– Det er kjempeartig. Det er rart å komme utpå og spille mot de store stjernene som Pogba og så videre, sier unggutten.

Og nettopp den franske stjernen tok seg tid til å veksle noen ord med Noah etter kampslutt.

– Han sa bare lykke til med sesongen og at det var artig å se meg debutere. Det er kjempestort, sier Noah.

Pappa Ole Gunnar var en blid mann etter 1-0-kampen på Ullevaal.

– Det var kjekt for ham. Det er artig å se andre spillere som jeg har hatt tidligere også. Det er veldig artig for Noah å få debuten for 28.000 tilskuere. Det er ikke mange som får det i Norge, sier Solskjær til TV 2.

– Jeg får bare håpe at han står på og har det kjekt med fotball, sier Solskjær om sin eldste sønn.

Ole Gunnar Solskjær hadde for øvrig sin yngste sønn, Elijah, ved sin side på benken under hele kampen på Ullevaal.

FAR OG SØNN PÅ BENKEN: Ole Gunnar Solskjær og sønnen Elijah Solskjær på benken under treningskampen mellom Kristiansund og Manchester United på Ullevaal Stadion tirsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det var en sånn ting man opplever én gang i livet. Han var veldig stolt over at han fikk sitte der. Han hadde en god analyse etter kampen, forteller Ole Gunnar om Elijahs innsats på benken.

– Kjempeartig

KBK-trener Christian Michelsen synes det var et flott øyeblikk da 19-åringe Noah ble byttet inn.

– Det er kjempeartig. Med verdens mest kjente nordmann på trenerbenken i United og så sønnen utpå for KBK, det er klart det er noe spesielt. Samtidig er det viktig ikke å legge press på gutten. Han er ung og sannsynligvis har han en god fremtid på fotballbanen, men han må få tid til å vokse med kroppen, ferdighetene og oss. Jeg tror opplevelsen var det viktigste for Noah i dag, så skal han jobbe knallhardt fremover, sier Michelsen til TV 2.

Og Noah tror at pappa Ole Gunnar har kontroll på sakene før den kommende Premier League-starten.

– Jeg synes det ser bra ut. De skapte mange sjanser, selv om de ikke scoret så mange mål. De har også bare ett baklengsmål på fem kamper, så han gjør det bra, sier Noah Solskjær.