21. juli døde Adam Smiths (37) 68 år gamle mor av lungekreft. Gjennom hele hans liv hadde en liten pappeske tatt opp plass i fryseren i alle hjemmene han hadde delt med sin mor.

– Jeg er 37 år gammel, og den esken har vært i fryseren min i 37 år og jeg ble alltid fortalt at den inneholdt topping til en bryllupskake, forteller Smith til KDSK ifølge Washington Post.

Smith tvilte alltid på den versjonen, og lurte kanskje på om det kunne være penger gjemt i esken. Men hver gang han tok opp temaet, svarte moren unnvikende og byttet raskt tema.

– Hadde hud og hår

Men så, etter morens bortgang, skulle han denne helgen rydde ut av leiligheten hennes i St. Louis, Missouri. Da han gikk gjennom fryseren, fikk han for første gang åpnet den lille esken som hadde tirret nysgjerrigheten hans i flere tiår.

Det var verken penger eller topping til en bryllupskake han fant: Oppi den gamle esken fant han levningene etter et spedbarn, pakket inn i et lite, rosa teppe.

– Det hadde fortsatt hud, hår og alt mulig. Det var mummifisert, sier Smith.

Politiet har åpnet etterforskning etter det makabre funnet. Dødsfallet blir etterforsket som mistenkelig i påvente av obduksjon.

I etterkant av funnet har Smith fått flere spørsmål enn svar.

– Jeg er mer forvirret og sint, og vil bare ha svar. Selv på dødsleiet fortalte hun meg ikke hva som var i boksen. Det får meg til å tro at hun kanskje gjorde noe mot dette barnet og ikke ville fortelle noen, for da kanskje hun hadde havnet i trøbbel, sier Smith.

Kan være søsteren

Tidligere hadde moren hans fortalt ham at hun mistet et barn ved fødselen, og en slektning hadde avslørt at hun hadde født tvillinger – én av de var dødfødt, mens den andre ble adoptert bort.

– Jeg må vente på obduksjonen for å finne ut om det barnet noensinne pustet, sier Smith.

Han har gitt DNA-prøver til politiet så de kan slå fast om spedbarnet er i slekt med ham. I kjølvannet av den groteske oppdagelsen har det også gått opp for ham at han har spist mat fra en fryser som kan ha hatt hans avdøde søster lagret i flere tiår.

– Hvem holder sitt eget barn i en eske så lenge? Jeg har så mange tanker. Det er bare sinnssykt, sier Smith.