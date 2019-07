Manchester United-stjernene reddet av straffemål på overtid

– Det var en stor dag for nordmøringene og de utpå der. Det er en nesten uvirkelig følelse vi sitter igjen med. Det er litt artig, men vi ser nivåforskjellen. Vi hadde litt marginer underveis, men erfaringene vi tar med videre er fantastiske, sier Michelsen til TV 2.

Slik var kampen

Etter ti minutter fikk United et hjørnespark som endte hos Phil Jones. Engelskmannen prøvde seg på et brassespark, men det akrobatiske forsøket endte med at han skjøt ballen i sin egen hånd og utenfor mål.

Midtveis i omgangen fikk Jones muligheten igjen, men midtstopperen bommet på ballen da han skulle heade fra fem meter. Da endte Christophe Psyché opp med å heade ballen tilbake til sin egen keeper.

Like etter var Lingard frempå, men oppofrende forsvarsspill fra Aasbak gjorde at skuddet kun endte med et hjørnespark. Samme spiller var også våken noen minutter senere da han klarte å komme først på et farlig Shaw-innlegg.

– Står som en levende vegg

United fortsatte å presse nordmøringene, men gang på gang forsvarte KBK seg helhjertet.

35 minutter var spilt da Rashford fikk skyte frispark fra faretruende hold. Angriperen løftet ballen hardt og presist over muren, men McDermott var våken da han fikk slått ballen unna.

– Det er en kjempredning, sa Wikestad.

Like etter dunket McTominay løs fra skrått hold, men skuddet strøk utsiden av stolpen.

Før pause fikk både Rashford, Lingard og McTominay svære sjanser, men KBKs sisteskanse vartet opp med den ene praktredningen etter den andre.

– Det er smått utrolig at United ikke har scoret ennå. McDermott står som en levende vegg, sa Brede Hangeland.

Bytte-bonanza

Begge lag hadde allerede annonsert at det ville bli mange bytter utover i kampen, og KBK byttet ut fem ved pause, blant andre McDermott. Solskjærs United var på sin side uendret da laget kom ut til den andre omgangen.

Etter 50 minutter spilte Kristiansund seg frem til en svær mulighet. Sondre Sørli var helt umarkert og headet inn mot mål, men Thomas Amang var for avventende da han egentlig bare kunne stusse ballen i mål.

– Det er en kjempemulighet til Kristiansund, sa Wikestad.

Senere i omgangen viste også KBKs andrekeeper, Serigne Mor Mbaye, seg frem. Senegaleseren dro frem en kvalifisert énhåndsredning da han hindret et skummelt skuddforsøk fra Rashford.

Etter 59 minutter gjorde United sine bytter for kvelden da hele laget (!) ble byttet.

Et kvarter før slutt var Axel Tuanzebe nær ved å sende rødtrøyene i ledelsen, men headingen hans landet på nettaket. Unggutten Mason Greenwood satte også KBK-forsvaret på noen prøver, men det ble for upresist da det virkelig gjaldt.

Fred prøvde seg også med et farlig langskudd, men det var akkurat for mye skru og forsøket gikk utenfor.

Etter 84 minutter ble det høylytt applaus på Ullevaal. Noah Solskjær kom innpå til sin første kamp for KBKs førstelag. 19-åringen fikk et kjapt håndtrykk av sin far før han entret matten.

Paul Pogba fikk en stor mulighet helt på tampen, men unggutten Max Williamsen fikk kastet seg frem og stoppet franskmannen i siste liten.

– Det er herlige bilder. 16-åringen mot verdensmesteren, sa Hangeland.

Klokken tikket KBKs vei, men på overtid glapp det. Andreas Vaikla, som erstattet Mbaya etter 86 minutter, felte Juan Mata, og spanjolen tok straffesparket selv. Dermed endte det 1-0 til engelskmennene på Ullevaal.

Slik startet lagene:

KBK: McDermott; Coly, Psyché, Ulvestad, Aasbak; Diop, Kalludra, Ulvestad; Bye, Kastrati, Gjertsen.

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Lindelöf, Shaw; McTominay, Matic; James, Lingard, Martial; Rashford.