E39 stengt etter tre jordras

Også ved Modalen i Nordhordland har det gått et ras langs fylkesvei 569 ved Stokkevika utenfor Mo. Politiet opplyser at asfalt og steiner skal ha løsnet, og at store steiner gjør det vanskelig å passere.

Mobil-trøbbel

Også Telenor har problemer med sitt nett i området. Klokken 18 var to basestasjoner slått ut.

– Vi antar at det er en sammenheng mellom mobilutfallet og raset, sier informasjonssjef Roald Orheim til TV 2.

Et fiberbrudd har også kuttet nettforbindelsen til 500 bredbåndskunder i området.

Telenor har folk på stedet som jobber med å reparere skadene.