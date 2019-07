Tirsdag ettermiddag begynte den fornærmede i voldssaken der rapperen Asap Rocky er tiltalt, sin forklaring.

Den 19 år gamle mannen forklarte at han hadde vært i byen for å hente passet sitt, da han befant seg utenfor Max Burger i Stockholm sentrum.

Han lette etter en kompis, og spurte livvakten til Asap Rocky om han visste hvor kompisen var.

Fysisk konfrontasjon

Da oppsto det en situasjon der 19-åringen og rapperens livvakt fikk en fysisk konfrontasjon.

Livvakten ba ham så om å dra, men det gjorde han ikke.

– Hvorfor gikk du ikke? spurte aktor.

– Jeg ville spør ham om hvorfor han dunket borti meg. Jeg ville ha et svar på det, sier mannen.

Han sier han ikke visste at Asap Rocky var en kjent person, og han benekter at han hadde tatt noen rusmidler denne dagen.

– Var pågående

Tidligere tirsdag la aktor frem videobeviser som viste at den unge mannen var svært innpåsliten mot rapperen og gjengen han var med.

– Ja, han var pågående, og han slo også livvakten flere ganger. Men var provokasjonen så voldsom at den skulle ende i så alvorlig vold, spurte aktor Daniel Sueson.

Påtalemyndigheten mener volden var for voldsom, og at Asap Rocky skal dømmes for det.

Selv hevder rapperen og hans med-tiltalte at det var snakk om selvforsvar.

Strid om flaske

Et annet spørsmål det er strid om, er hvorvidt det ble brukt en flaske under voldssituasjonen.

Ifølge påtalemyndigheten ble det brukt en flaske, og dette forårsaket stygge skader på 19-åringens kropp.

– De forsøkte slå meg i hodet med flaska, sier fornærmede.

De tiltalte selv nekter derimot for dette.