Mandag formiddag ble gullsmed Thue i Stortingsgata ranet. Under ranet ble skudd avfyrt inne i butikken.

Ifølge vitner på stedet stakk de to hjelmkledde raneren av på en scooter. De ble senere pågrepet på gangveien langs Akerselva.

Verdien på ransutbyttet, som besto av klokker, var i overkant av fem millioner kroner, opplyser Rune Skjold, seksjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Det var VG som først meldte om ransutbyttet.

Erkjenner straffskyld

En av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser hans forsvarer, Øystein Storrvik, til TV 2.

– Min klient erkjenner at det var et ran, at det ble skutt i taket, og at de forsøkte å komme seg unna med ransbyttet før de ble tatt, sier han.

Utbyttet ble tatt på, eller i nærheten av, de siktede, opplyser Skjold i politiet.

Han opplyser om at de siktede er svenske statsborgere som er hjemmehørende i Sverige, men som tidvis har hatt opphold i Norge.

– Begge de siktede er kjent for politiet, og da i forbindelse med vinningskriminalitet, sier Skjold.

– Kastet spanske ryttere

Mandag fortalte politiet at ranerne kastet flere spikre, såkalte spanske ryttere, mens de gjørte fra Stortingsgata gjennom sentrum mot Akerselva.

Pågripelsen fant sted ved Grünerløkka like ved Foss Videregående skole og skjedde bare minutter etter det dramatiske ranet. Ingen ble fysisk skadd i hendelsen.