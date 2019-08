Det bekrefter London-klubben på sine egne nettsider.

Klubben bekrefter samtidig at den målfarlige vingen blir tidenes dyreste Arsenal-signering.

Ifølge Sky Sports skal overgangssummen være på omtrent 770 millioner kroner. Det gjør han også til tidenes dyreste eksport fra Ligue 1, og den dyreste afrikanske spilleren i historien.

Pépé trente med Arsenal torsdag formiddag.

– Å kjøpe en klasseving har vært et av våre hovedmål i dette overgangsvinduet og jeg er veldig glad for at han kommer til Arsenal. Han vil gi oss fart, kraft og kreativitet, sier Arsenal-manager Unai Emery.

24-åringen kommer fra franske Lille der han hadde en kanonsesong i 2018/19. Ivorianeren noterte seg for 22 scoringer og elleve målgivende pasninger i forrige Ligue 1-sesong.

Angriperen har spilt 15 landskamper og scoret fire mål for Elfenbenskysten.

Napoli skal også ha vært svært interessert i å hente ivorianeren. I tillegg har Liverpool og Manchester United blitt koblet til spilleren denne sommeren. I et intervju med klubben forteller Pépé at det var familien og agentene hans som overtalte ham til å signere for Arsenal.

– Vi snakket mye om det. Jeg er sikker på at Arsenal er det rette valget for meg.

I Arsenal vil han følge i fotsporene til andre ivorianerne som Gervinho, Emmanuel Eboué og Kolo Touré. Pépé forteller at han rådførte seg med Touré før han signerte.

– Han er assistent for det ivorianske landslaget. Han pratet mye med meg om det høye nivået her.

Pépé blir dermed Arsenals fjerde signering denne sommeren. Tidligere er Gabriel Martinelli, Dani Ceballos og William Saliba hentet til klubben. Sistnevnte er for øvrig allerede lånt tilbake til Saint-Etienne.