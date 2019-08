Arbeiderpartiet feilsendte intern strategi: «Dette sier du som ungdomskandidat»

– Har dere god nok datasikkerhet i Arbeiderpartiet?

– Feil kan skje. Vi har rutiner rundt datasikkerhet og vi jobber for å sikre oss best mulig, men det å sende et dokument til feil person kan forekomme og her har ingen skade skjedd.

Langerud sier partiet har noen felles arbeidsdokumenter liggende på Google Docs, men at de er bevisste på at ikke noe sensitivt materiale skal ligge der.

Video med «en som har troverdighet»

Ap-leder Jonas Gahr Støre skal gjeste AUFs Utøyafestival på fredag, ifølge programmet. I sin tale skal Støre lansere skolemat-nyheten.

I arbeidsdokumentet som ble feilsendt, vises det til at Høyre er mot skolemat og lister opp argumenter for at Aps forslag er god politikk.

«Det er bra for læring, folk er mer konsentrerte med sunn mat enn boller og brus.», står det i dokumentet.

Videre skisseres det hvordan Støre skal spille inn en video med «en som har troverdighet på sunn mat/helse».

Navnet som foreslås er Wasim Zahid, en lege som brukes mye av norske medier. Ved forrige stortingsvalg deltok Zahid i en Facebook-video lagt ut av Arbeiderpartiet og oppfordret til at velgerne burde stemme Arbeiderpartiet.

Zahid ble med på opplegget

Når TV 2 møter Støre onsdag for å snakke om skolemat til elever på videregående skole, har han med seg Zahid. Som planlagt.

De skal fortelle hvor viktig skolemat er.

– Dette er veldig sunt, da! sier Zahid når Støre smører brødskiver med skinke og ost.

I det interne dokumentet, er det listet opp flere punkter som hovedbudskap. Blant annet skal Ap formidle at «folk er mer konsentrerte med sunn mat enn med boller og brus.» I møtet med TV 2 får Støre testet ut bolle-budskapet:

VI HAR EN PLAN: Jonas Gahr Støre fikk med seg Wasim Zahid og Raymond Johansen.

– En gruppe er de som kommer og ikke har spist frokost, men så er det er veldig mange som kommer og spiser dårlig. Det de spiser er dårlig. Jeg ser for mange eksempler, og jeg har sett hos mine egne barn, at den billige bolleposen og en «sjoko-melk», det er maten. Du spiser, men du spiser feil, sier Støre, som får støtte av Zahid.

– Det blir mange kalorier, men det er næringsfattig. Det er ikke noe vitaminer og mineraler, eller proteinkilder og det blir veldig likt, da. I det lange løp er ikke det bra for helsa, svarer legen.

– I det korte løp også, vel? For læringen? sier Støre.

– Absolutt, svarer Zahid.

Ap-lederen er ikke særlig bekymret for at den interne eposten er blitt feilsendt.

– Det er en gladsak vi jobber med og mailer går det frem og tilbake, og det er en ting vi har tenkt å ta ut og nå gjør vi det til deg.

– Du synes ikke det er uheldig?

– Nei, det synes jeg ikke av diverse ting.

– Betyr det at dere ikke har kontroll på valgkampopplegget?

– Dette er en glad og viktig sak vi tar ut. Mange skal informeres og at det skulle komme til en journalist er egentlig greit nok. Da får dere vite om det, sier Støre.