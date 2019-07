Petter Pilgaard avslører ny karrierevei: – Nå skal jeg endelig gjøre et ærlig arbeid

Petter Pilgaard (39) ble stor kjendis da han for ti år siden sjekket inn på «Paradise Hotel». Siden har han figurert hyppig på TV, og som deltager i «Farmen kjendis» i 2017 fikk vestkantgutten vist en ny og mer folkelig side av seg selv.

Nå overrasker han igjen med å satse på en helt ny karrierevei.

Skitt under neglene

– Jeg tror at jeg innerst inne er født som anleggsarbeider. Jeg er født på feil sted. Det er ikke så mange som driver med det i Bærum. Jeg synes det er kult å bare gjøre et ærlig arbeid og få litt skitt på buksene og under neglene, sier «God sommer Norge»-programlederen til TV 2.

I reportasjen øverst i saken blir vi med Petter Pilgaard på en av hans første gravejobber. I God sommer Norge tirsdag kl. 21.40, kommer kompisen Lothepus for å vurdere hvor god han er i graving.

Tidligere i år fikk Petter et gravekurs i overraskelse av kjæresten Vendela Kirsebom (52). Etter tre dager med teori, besto 39-åringen to teoriprøver og en praktisk prøve. Med gravemaskin-sertifikatet i boks er Petter nå i startgropen av sine nye karriere.

Barndomsdrøm

– Jeg har snakket om graving i all tid. Det er en gammel barndomsdrøm å få jobbe med store maskiner. Etter at jeg møtte Lothepus på Farmen så fikk jeg muligheten til å komme inn i det miljøet og teste maskiner. Det er helt rått. Jeg elsker det, sier Petter og gir Farmen-deltagelsen æren for karrievalget:

– Under Farmen tenkte jeg at jeg skulle prøve å bli mer mann. Jeg har vært en ganske feminin type med ti tommeltotter. Jeg merket på Farmen at hvis jeg bare får litt rettledning så klarer jeg å få til å bygge og gjøre praktiske ting. Det ga mersmak. Jeg tenker at det ikke er noe som er mer mann enn å kjøre gravemaskin, sier den tidligere finansrådgiveren.

KJENDISPAR: Petter Pilgaard har en egen TV-serie sammen med kjæresten Vendela Kirsebom, og har i mange år levd av rampelyset. Foto: Roald, Berit

Flere bein å stå på

Pilgaard, som denne uken er programleder i «God sommer Norge» sammen med Katarina Flatland, har riktignok ikke tenkt til å gi seg helt med TV-jobbing med det første.

– Jeg vil kombinere det. Jeg synes det er deilig å ha muligheten til å ha forskjellige ting i hverdagen. Jeg skal grave litt og forhåpentligvis gjøre TV også. Å være på TV er ingen menneskerett, så det er greit å ha noen flere bein å stå på den dagen TV-karrieren er ferdig. Da kommer jeg til å bli anleggsarbeider på fulltid.

– Planen på sikt er å starte entrepenørselskapet Pilgaard Maskin. Først vil jeg kanskje leie meg inn et sted først for å lære å grave så mye som mulig. Nå er det så mye TV-jobbing at jeg ikke får tid til å grave. Det er greit nok at jeg fysisk kan kjøre maskinen, men man må ha en masse timer for å bli flink, forteller Petter.