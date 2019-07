Kjartan Laurtizen med tirade mot P1-sensur: – Skremmende

Per Áki Sigurdsson Kvikne, bedre kjent under artistnavnet Kjartan Lauritzen, sier P1s oppførsel er skremmende.

For vulgært

En P1-lytter har skrevet debattinnlegg i Bergens Tidende etter å ha hørt Laurtizens superhit «Fredag».

Tittelen på innlegget lyder følgende «Hvordan kan NRK Hordaland spille av en så vulgær sang?».

«Hvordan kan en sang med en så vulgær tekst med banning, fyll og sex som hovedingredienser bli spilt? Spesielt med tanke på den meget brede P1-målgruppen, som inkluderer barn og unge», skriver debattanten og viser til to utdrag av sangen, der rapperen blant annet sier «herregud» og at det sitter en jente på skrittet.

Føler seg sensurert

Da Laurtizen leste i Bergens Tidende, reagerte han ikke på at lytteren ikke likte musikken hans, men at P1 Hordaland beklager å ha spilt låten.

«Vi ser nå at vi burde sjekket teksten først, for dette ble feil musikkvalg i vår morgensending. Derfor vil jeg beklage til alle som er blitt støtt denne fredagen, og den vil nok ikke bli valgt hos oss igjen. Dette skal vi lære av», sier distriktstedaktør Dyveke Buanes til Bergens Tidende.

Sangeren sier han har fått inntrykk av at den kun har vært en person som har klaget på sangen, og dermed syns han det er oppsiktsvekkende at en enkeltperson skal få så mye makt.

– Jeg reagerer på at en sjef i en av Norges største radiokanaler legger seg langflat. Det er skremmende, sier han til TV 2.

I videoen øverst i saken kan du se et sammendrag av alle Instagram-postene han har publisert. Han går i strupen på P1, og sier de har gjort en tragisk feil. Han mener at P1 har spilt låten hans i lang tid, og reagerer på at de kaller det å spille sangen for en feil.

– Jeg kjenner på at jeg er litt frustrert. Distriktsredaktøren kjemper ikke for musikken kanalen spiller og hva publikum vil høre. De fjerner en sang etter èn persons mening, og da blir jeg provosert. Dette er en statskanal, så at en person skal ha så mye å si... At han blir krenka, krenker ytringsfriheten min.

Grafisk tekst

Distriktstedaktøren deler ikke Laurtizens syn på at dette er sensur, men forklarer at beklagelsen handler om at P1 i dette tilfellet ikke hadde tatt nok hensyn til innholdet i låten.

– NRK har en egen avdeling på Tyholt som lager musikklister til oss. De i studio skulle snakke om at Laurtizen skulle opptre på det lokale musikkarrangementet Tysnesfest, og valgte derfor en låt som ikke var på listene. De i morgenteamet var ikke bevisste på sangteksten. Teksten er grafisk, og de snakker om sex og alkohol, det er det ikke tvil om. Vi skal ha musikk som passer til kanal og tidspunkt, sier Buanes.