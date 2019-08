Den har vært en suksess, den er et ikon og den har blitt produsert i mer enn 5 millioner eksemplarer. Det er Chevrolet Camaro vi snakker om. Bilen som på mange måter var Chevrolets svar på mega-suksessen Ford Mustang.

Camaros introduksjon for bilverden var litt spesiell. I 1966 mottok nemlig en samlet motorpresse et telegram(!), med beskjed om at det var smart å holde av datoen 28. juni.

Den dagen ble det avholdt en pressekonferanse i Detroit – og det var første gang at 14 byer ble koblet sammen i det vi i dag ville kalt en online-pressekonferanse. Men for 50 år siden var ikke "online", noe begrep. I stedet var 14 telefonlinjer koblet sammen, og man gikk ut med beskjeden om at Chevrolet hadde en helt ny bil på gang. Prosjektnavnet var XP-836.

Da salget startet 29. september 1966, hadde bilen fått navnet Camaro. En kompakt og sporty bil, etter samme mal som erkefiende Ford Mustang.

1999-utgaven av Chevrolet Camaro hadde ikke samme sterke karakter som de første generasjonene av bilen.

Ble lagt ned i 2002

Så startet muskebil-kappløpet. Bilfabrikantene knivet om å tilby de kraftigste motorene og de råeste bilene. Bensinpriser, CO2 og NOX var det ingen som tenkte på den gangren. Her var det i stor grad V8-ere med store forgassere og høy kompresjon som gjaldt, selv om bilene også kunne leveres med mer moderat motorisering.

Suksessen var raskt et faktum, og Camaro ble utviklet for hvert enste år og fulgte ellers trendene i markedet både når det gjaldt design og teknikk.

Men etter fire ulike generasjoner var det kroken på døra i 2002. Det ble ikke godt tatt imot, selv om mange mente at modellene på den tiden hadde mistet mye av den opprinnelige karakteren.

Chevrolet Camaro, i dagens utførelse. Mye tyder på at dette blir den siste generasjonen av Camaro.

Salget svikter

GM, som eier Chevrolet, ga imidlertid ikke opp, og relanserte bilikonet i 2010. Da fikk den en litt retro-aktig design, og fikk også tilbake muskelbil-utstrålingen.



Den ble levert med både hårete og ikke fullt så hårete motorisering. Bilen solgte igjen bra i USA. Her i Norge er den et heller sjeldent syn på veiene.

I 2016 kom sjette generasjon. Mye tyder på at det også kan bli den siste. Salget har falt. I fjor ble det kun solgt drøyt 50.000 eksemplarer i Camaros hjemland USA. De siste årene har salget falt jevnt og trutt.



Meningene om hvorfor det er slik er delte. Noen mener at designet er "feil", andre at den er for gammeldags og konservativ, mens atter andre mener at den innhentes av det grønne skiftet og at biltypen har blitt politisk ukorrekt.

Alt tyder dermed på at kroken settes på Camaro-døra, atter en gang. Ryktene sier at når dagens modell fases ut i 2023, vil den ikke bli erstattet. Det blir andre gangen modellen legges ned. Kanskje også den siste. Da er definitivt en æra forbi.

Så kan man spørre seg: Er det verdt å holde den "kunstig i live" med et tvilsomt retro-produkt man ikke tjener penger på – eller er det bedre å leve med minnene og nostalgien fra den gangen muskelbiler var muskebiler, musikken kom fra en kassettspiller og bensinen var rød og luktet godt?

Uansett; vil du ha ny Camaro har du fortsatt et par år på deg. Vil du ha gammel Camaro så finnes det biler på bruktmarkedet. De billigste får du til godt under 100.000 kroner og oppover til over 1,5 millioner. Med andre ord noe for enhver smak!

