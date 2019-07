– Min klient har opplevd flere dramatiske situasjoner i sitt liv. Han opplever ofte at folk med onde hensikter er ute etter ham, og ut fra dette er det som skjer i gaten her ikke så rart, sier hans forsvarer, Slobodan Jovivic.

Han sier også at sikkerhetsvakten, som flere ganger hadde vært i fysisk konfrontasjon med den fornærmede 19-åringen før selve slagsmålet, gjorde det eneste riktige ut fra et sikkerhetsperspektiv.

Voldstiltale

Rapperen Rakim Mayers, bedre kjent som Asap Rocky, står tiltalt for vold etter at han og to fra hans team havnet i slåsskamp med en 19-åring i Stockholm 30. juni.

19-åringen ble blant annet slengt i bakken, og han fikk kutt etter glass fra flere flasker.

– Han oppfattet at livvakten hans var i fare, og derfor kastet han denne mannen i bakken, sier forsvareren.

I tillegg skal han ha slått mannen med en flaske. Dette mener forsvareren ikke kan stemme.

– Som vi ser av videoene, kan vi se at Rakim Mayers tråkker på noe. Dette er flasken, og dette beviser også at han ikke brukte den som våpen, sa forsvareren.

Rapperen har selv forklart at han handlet i nødverge - og også aktoratet er enige i at 19-åringen oppførte seg provoserende i forkant av hendelsen.

– De hadde kun fredelige intensjoner denne kvelden, sier forsvareren.

Spørsmålet retten må ta stilling til, er hvorvidt volden som ble utført er proporsjonalt med den sikkerhetsrisikoen som forelå.

– Ess i ermet

Rakim Mayers advokat sa før rettssaken startet at han hadde et ess i ermet.

– Jeg er sikker på at han blir frikjent, sa han.

Forsvareren til en av de andre tiltalte, Asap Rockys fotograf, sier at fotografen trodde artisten var i ferd med å bli knivstukket.

– Han har vært med på en situasjon tidligere der en kniv var involvert, og han tenkte det var det som var i ferd med å skje her. Det var bakgrunnen for det som skjedde, sier forsvareren.

Alle de tiltalte nekter for at de brukte flasker som våpen.

Tirsdag har aktor fremført sitt innledningsforedrag, bistandsadvokaten kommet med sine bemerkninger, og forsvareren lagt fram sitt forsvar.

Det er ventet at de tiltalte skal starte sin forklaring tirsdag. Det vil bli Rakim Mayers som forklarer seg først.

Det er satt av tre dager til saken, som fortsetter torsdag og fredag.