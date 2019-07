Vibeke ble lei A4-livet – bor i telt og lever på 200 kroner i uka

Hun gir mest til veldedige organisasjoner i landene hun klatrer i. Men dersom hun ønsker å hjelpe en organisasjon sjekker hun den nøye ut før hun bidrar, for å se at pengene når de som trenger det.

– Barnehjem kan for eksempel bli drifta på en lumsk måte, derfor må man under huden på dem og bli kjent med styret. Jeg kommer på overraskelsebesøk og kjenner på pulsen deres i lengre tid før jeg støtter.

Brenner for å hjelpe andre

Sefland har også mange egne organisasjoner og prosjekter som hun bidrar til både med penger og tiden sin.

BRENNER FOR VELDEDIGHET: Sefland bruker all sin ledige tid på å hjelpe andre, og driver flere barnehjem, skoler, fabrikker og helsestasjoner i forskjellige land. Foto: Privat

– Jeg har to skredderskoler i Sør Sudan, et barnehjem i Uganda, to barnehjem, seks skoler, to helsestasjoner og en kvinnefabrikk, alle i Nepal. Jeg hjelper dem når jeg er der. De er egne prosjekter som jeg har opprettet, har vært med på å drive eller som jeg fremdeles driver.

Hennes ønske om å hjelpe andre har flere ganger oversteget klatreprosjektene. Da Nepal ble rammet av et kraftig jordskjelv i 2015 var hun på vei til å bestige Mount Everest. Men da de andre klatrerne reiste hjem, tok hun permisjon fra jobben sin i seks måneder for å bli igjen og hjelpe de rammede.

I 2017 avblåste hun enda et forsøk på å nå toppen på Everest.

– Jeg var i Camp 4 og gjorde meg klar for toppstøtet da fikk vi melding over radioen om at noen var i nød. Da avblåste jeg og sherpaen toppforsøket og ble med på redningsaksjonen. Vi holdt på hele dagen, og satte mot toppen på nytt senere på kvelden.

Sefland har et budskap hun ønsker å dele med det norske folk.

– Man må gjøre maks ut av det bittelille livet man har. Man kan ikke sose det vekk for man vet ikke når det ender. Og visst man hadde hatt tid til å hjelpe folk hadde vi lært så mye mer om verden.

