Se Rosenborg mot BATE på TV 2 Sport 2 og Sumo onsdag kveld fra klokken 18.55.

Rosenborg møter BATE for andre gang onsdag. Hviterusserne leder 2-1 etter det første av to møter. Til tross for at trønderne tidvis satte BATE under stort press, ble det med Anders Konradsens ene scoring.

Dermed må Eliteserie-klubben score mål onsdag for at Champions League-drømmen skal bli realitet. Rosenborg-trener Eirik Horneland tror det er en fordel å være i angrepsposisjon på hjemmebane.

– Vi ser at det er mulig. Nå når vi har fått summet oss fra forrige kamp, så er det en grei mental inngang. Nå må vi ut å angripe, for vi må score mål. Det kan være veldig greit i stedet for at vi kommer hjem med 2-2, som kan være en passiv inngang der vi må forsvare noe. Nå skal vi kjøre på, og se hvor mange sjanser og mål vi klarer å lage, sier Horneland.

– Vi ønsket selvfølgelig 2-2, for all del, men når det ble som det ble så er det en grei mental inngang, fortsetter han.

– Gode sjanser

Vinneren møter vinneren av oppgjøret mellom NK Maribor og AIK i neste runde.

Rosenborg-keeper André Hansen tror klubben har gode sjanser før den siste av de to kvalifiseringskampene mot den hviterussiske klubben.

– Først og fremst må vi skape enda flere store målsjanser. Vi var veldig gode i banespillet, og skapte flere farlige situasjoner, men det blir sjelden mål av det. Vi må være mer kliniske foran deres mål, og hele tiden være på tå hev på deres kontringer, sier Hansen til TV 2.

– Vi burde slått dem borte, så da er det stor grunn til å tro vi kan slå de hjemme også, fortsetter han.

Tviler på gruppespill

Det har vært en trøblete sesong for Trondheim-klubben. Etter en marerittstart, har de nå klatret til en sjetteplass i Eliteserien etter 15 kamper spilt og 24 poeng.

Selv om Hansen tror Rosenborg kan ta seg videre mot BATE, tviler han mer på om det kan holde helt til gruppespill.

– På en måte er det ikke realistisk sammenlignet med de andre lagene vi konkurrerer mot når det gjelder økonomi. Samtidig, sett på den prestasjonen vi gjorde i Hviterussland, så har jeg tro på at vi kommer oss videre fra denne runden.

– Har vi litt flyt, marginer og presterer på vårt beste så kan det holde til gruppespill, men realistisk sett så skal vi ikke klare det.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, var positiv etter første møte i Hviterussland, og tror gjestene får det tøft på Lerkendal.

– Det var flere av RBK-spillerne som viste at de er på vei mot sin beste form, og prestasjonen i dag var på mange måter positiv. BATE skal få det tøft på Lerkendal.