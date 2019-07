Dette har United endret fra tidligere norgesbesøk

– Det stemmer at det var en periode i tenårene at jeg hadde tapetsert hele rommet med United-profiler, smiler Gjesdal.

– Ambisjon om å spille mot sånne lag hver helg

Keeper Sean McDermott ser på kampen som en god mulighet til å vise seg frem.

– Det blir gøy. Når du er liten så er jo det de lagene du ser på TV, men som meg som har ambisjon om å spille mot sånne lag hver helg, så nå er dette en fin prøve for meg til å vise at jeg er god nok for det, sier KBK-keeperen til TV 2.

Selv mener duoen at de er klar for å gi Paul Pogba, Marcus Rashford og David de Gea kamp på Ullevaal.

– Det er klart at United skal være et av de beste lagene i verden og vi spiller i lille Eliteserien. Det er jo David mot Goliat, men vi har tenkt å gi dem kamp, sier Gjesdal.

Det kommer til å bli felt noen tårer

Daglig leder i Kristiansund BK, Kjetil Thorsen, mener det blir en spesiell kveld for alle med hjerte i KBK.

– Jeg tror dem bare gleder seg, jeg snakket litt med et par spillere i går. Dem har ikke snakket så veldig mye om kampen, men jeg kjenner at det begynner å krible litt hos enkelte. Dem er jo veldig spent på nivået i dag og hva som møter dem. Det er spillerne, vi som er ledere som har vært med et par år, vi kommer nok til å felle noen tårer når lagene går ut på banen, det er jeg sikker på, forteller Thorsen til TV 2.

Han gir Ole Gunnar Solskjær store deler av æren for at Kristiansund for spille mot Manchester United og mener manageren er et godt forbilde for hele Nordmøre.

– Ole Gunnar Solskjær er den beste ambassadøren vi kan ha som nordmøringer. Vi er ydmyke, vi er folkelige og vi er godhjerta. Ole Gunnar er alt det der. Så det er nok litt av grunnen til at vi er i Oslo i dag.