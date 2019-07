– Hadde hjertet i halsen da jeg skulle gjennom passkontrollen

Både Remøy og bunosmamma Sørheim forteller at de er overveldet over all støtten og engasjementet de har fått.

– Det viktigste var å få henne hjem igjen, så skal vi hjelpe til med det som kommer framover så godt vi kan. Vi aner ingenting om konsekvensene foreløpig, sier Sørheim.

Fortsatt er det usikkert hva som blir utfallet i saken, men Remøy er fast bestemt på at selv om hun har dratt fra Tyrkia, har hun ikke rømt fra ansvaret.

– Jeg skal gjøre opp for meg. Dette er noe jeg har gjort, og det skal jeg stå til ansvar for, men det må jeg ikke være i Tyrkia for å gjøre, sier Remøy.

Snudde om rettshjelp

Etter ulykken opplyste Gjensidige at de ikke ville dekke noen av utgiftene; verken skade på kjøretøy, sykehusregning eller mulig erstatningskrav fra mopedisten.

Bistand til rettshjelp fikk de heller ikke, og familien måtte bruke 50.000 kroner på å hyre inn advokater i Tyrkia og Norge.

Men etter at TV 2 startet å jobbe med saken og kontaktet Gjensidige, snudde selskapet i saken.

– Vi har stor forståelse for situasjonen, og derfor er det gledelig at vi har snudd når det gjelder rettshjelpsdekning, sa kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige til TV 2 i forrige uke.



– Nå får hun juridisk bistand fra Gjensidige, slik at hun kan få gode advokater i både Tyrkia og Norge. Dermed kan hun få så god bistand som mulig og samtidig sikres det at kunden vår kan komme trygt hjem, sa han.



Gjensidige advarer alle som kjører bil i utlandet. Uten en ansvarsforsikring, kan man havne i store problemer.



– Her er det nok mange som tar store sjanser eller rett og slett ikke vet hva som kreves, sa Voll.



Han presiserer at man alltid må forsikre seg om at den som er sjåfør i utlandet også har ansvarsforsikring.