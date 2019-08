YouTube-stjernene gjør opprør mot YouTube

YouTube har banet vei for en ny generasjon med kjendiser og «influencere».

Nettsiden er den største plattformen og det å være YouTuber har blitt en lukrativ fulltidsjobb, men også svært usikker etter alt å dømme.

En gruppe YouTubere har nå nemlig gått sammen med en av Europas største fagforeninger for å kreve bedre samarbeid mellom videoplattformen og dens brukere, melder Engadget.com.

Fagorganiserer seg

De siste årene mener mange YouTubere at videoene deres blir tatt ned uten at de har brutt retningslinjene og at kommunikasjonen mellom dem og YouTube har vært dårlig.

Dette har nå resultert i at en rekke store YouTubere meldt seg inn i YouTubers Union og slått seg sammen med med den tyske fagforeningen IG Metall.

De føler at selskapet har begynt å favorisere større bedrifter, nyhetsmedier og kjendiser.

26. juli publiserte altså en YouTuber med navn Joerg Spave nyheten om at han og fagforeningen ga YouTube 24 dager på å svare dem, hvis ikke starter en juridisk prosess.

Lørdag fortalte Spave at foreningen har sendt brev til de aktuelle aktørene, og at de har prøvet å få forhandlingen til å starte.

I skrivende stund er det kun 17 dager igjen før svarfristen har utløpt, og ifølge Spave er det kun via pressen at YouTube har gjort korte og relativt vage uttalelser.

Forbes skriver at en talsperson fra YouTube blant annet har sagt følgende:

– Vi er dypt investert i skaperes suksess, det er derfor vi deler mesteparten av inntektene med dem. Vi må også sørge for at brukere føler seg trygge og at annonsører føler seg trygge på at YouTube er trygt for sitt merke. Vi tar mange tilbakemeldinger når vi jobber for å få denne balansen riktig, inkludert å møte hundrevis av skapere hvert år. I motsetning til hva som blir hevdet, er ikke YouTube-skaperne YouTube-ansatte etter lovlig status.

Forklaringsproblem

Den norske YouTuberen Dennis Vareide (29) fra den tidligere YouTube-duoen «PrebzOgDennis» støtter initiativet som har blitt kalt «FairTube».

FOR DÅRLIG: Dennis Vareide (t.h) her avbildet med YouTube-makker Preben Fjell. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

– Hvorfor trenger dere en slik fagforening?

– Tror det trengs for å ha litt sikkerhet rundt en jobb som allerede er ganske så usikker fra før av, sier Vareide til TV 2.

Han mener at YouTube har et forklaringsproblem.

– Problemet er total mangel på kommunikasjon. Det største problemet de fleste YouTubere har er at videoer blir merket som: «ikke vennlig for annonsører». Dette skjer uten forklaring på hvorfor, sier Vareide til TV 2 og sikter til selskapets offisielle retningslinjer.