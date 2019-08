– Min mor kom ut av butikken forvirret, og 3600 kroner fattigere

– Vi opplever flere ganger i måneden at eldre har blitt lurt hos de store elektronikkjedene, så dette er et utbredt problem, forteller generalsekretær Kristin Ruud i Seniornett.

INKLUDERER: Kristin Ruud er generalsekretær i Seniornett, en organisasjon som jobber for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen. Foto: Curt Hjersted

Hun forteller at i en av de andre sakene de har bistått, ble en eldre mann lurt trill rundt hos en annen elektronikkjede.

– Selgeren solgte han tre office 365-lisenser, og hevdet at han da ville ha office i tre år. En slik lisens varer bare et år, så den eldre mannen betalte tre ganger så mye som han skulle, sier Ruud.

I de fleste tilfelle blir eldre prakket på programvare de ikke har brukt for. I noen tilfeller får kundene også en brukt maskin, når de i realiteten har betalt for en ny.

– Eldre mennesker er en svak gruppe i denne sammenhengen. Mange har begrenset kunnskap om datamaskiner, nettbrett og internett. De vokste opp i en tid med tellerskritt, ikke gigabyte. Mange er også ferdig i arbeidslivet, så det er vanskelig å holde seg oppdatert, sier Ruud.

Drakamp

Barbro kunne ikke lenger bruke datamaskinen sin.

– Vi ba dere derfor Power om å oppheve kjøpet og tilbakebetale pengene. Vi ba dem også om å tilbakestille maskinen helt, slik at hun kunne bruke den slik hun pleide, sier Kaia.

Familien Engesveen fikk først inntrykk av at butikken ønsket å rydde opp i problemet, men plutselig snudde kjeden og avslo klagen.

Power mente kjøpet ikke kunne heves siden det ikke forelå feil fra selgers side. De svarte også med at det ikke er åpent kjøp på utførte tjenester, selv om arbeidet de utførte gjorde datamaskinen ubrukelig.

– Det er veldig lett å gi opp i slike saker. Du klager og klager, men du blir møtt med at saken er stengt fra butikkens side. Selv om 3600 kroner ikke er all verden, er det likevel et betydelig beløp for en minstepensjonist. Vi kunne ikke bare gi opp, sier Dag Roll-Hansen (49), samboer til Kaia Engesveen.

Etter flere telefonsamtaler og en rekke e-poster uten resultat trådte Kaia, samboer og barn personlig opp i Power-butikken.

Da ga kjeden seg, betalte tilbake det fulle beløpet og tilbakestilte maskinen til Barbro.

Å stå på sitt

Selv om paret aldri fikk en skikkelig beklagelse fra Power, er de glade for at kjeden imøtegikk kravene til slutt.

– Det var frustrerende å stå midt oppe i det, men vi er veldig glade for at det løste seg. Det viser også at det nytter å stå på sitt, og ikke gi seg i slike saker, sier Kaia.

Noen måneder tidligere da Barbro kjøpte en printer av en annen kjede oppdaget hun at butikken hadde sendt henne hjem med feil produkt, men da gikk klageprosessen lagt mer smertefritt.

– En hjelpsom dame på kundeservice løste problemet, så engler finnes overalt, så vær høflig, men bestemt på at feil må rettes opp, sier hun.

– I slike situasjoner kan det også være lurt å få hjelp av datakyndige slektninger og venner for å vurdere hva man trenger. Eller så man kan spørre Seniornett til råds, legger Dag Roll-Hansen til.

Power beklager

– I denne saken så vil jeg beklage, da selger ikke burde ha solgt et produkt som kunden ikke hadde mulighet til å bruke fullt ut. Vi burde ha gjort en bedre og mer grundig jobb i forhold til kundens behov og produkt, skriver Salgssjef Lars Hoel i Power i en post til TV 2.

På spørsmål om hvordan Power vil jobbe for å forhindre at noe lignende skjer igjen, svarer Hoel at kjeden jobber kontinuerlig med å sikre at de ansatte gir god kundebehandling.

– Siden november i fjor har vi i begynnelsen av 2019 gått igjennom rutinene våre og endret/utarbeidet flere og viktige rutiner, som skal sikre et høyere nivå og bedre kundebehandling. Samtidig bruker vi slike tilbakemeldinger som i denne saken til å gjennomgå rutinene våre ytterligere, skriver han.

– Kjenner ansatte hos Power på et salgspress, som i visse tilfeller kan gå på bekostning av behovet til kunden?

– I Power har selgerne våre 100 prosent mandat i hvert kundemøte. Gjennom Power Academy har vi trening av alle kollegaer med vektlegging av blant annet kundebehandling der fokus er å tilpasse riktig løsninger etter kundenes behov. Dette er trening vi gjør kontinuerlig, både sentralt og lokalt, svarer Hoel.

Etterlyser holdningsendring

Generalsekretær Kristin Ruud i Seniornett tror ikke på at hendelsene skyldes dårlig kommunikasjon eller misforståelser mellom kunde og ansatt.

– Jeg tror ikke de har en intensjon om å lure eldre, men jeg tror de har en intensjon om å selge mest mulig. Det er helt uakseptabelt og svært uetisk å lure forbrukere på denne måten, sier hun.

Ruud er klar på at om man går i en spesialforening skal man kunne forvente å få den hjelpen og de produktene man etterlyser.

Hun mener det derfor er på høy tid at kjedene tar en oppvask internt.

– Det er på tide med en holdningsendring. Man skal kunne stole på at en spesialforetning hjelper deg med dine behov, uten å lure deg trill rundt, sier Ruud.