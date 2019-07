Det 11 uker gamle barnet som 15. juni kom til Oslo Universitetssykehus Ullevål med alvorlige skader, døde fredag 26. juli, opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Etterforskingen pågår for fullt, og det vil snart oppnevnes sakkyndige for å vurdere hva som kan være årsaken til de alvorlige skadene som ble funnet på barnet, skriver politiet.

Opprettholder siktelse

Politiet siktet i juni et foreldrepar fra Hønefoss for overtredelse av straffeloven § 274 annet ledd, betydelig grov kroppsskade, mot parets felles 11 uker gamle barn.

– Den samme siktelsen gjelder fortsatt. Foreldrene mener at de er uskyldige, sier politiinspektør Per Thomas Omholt til TV 2.

Ved pressekonferansen 11. juli uttalte politinspektøren at den klinisk rettsmedisinske undersøkelsen, og bevisene for øvrig, viste at det er sannsynlighetsovervekt for at skadene på barnet er påførte.

I juli ble et besøksforbud opprettholdt av Ringerike tingrett.

Symptomene til barnet tydet ifølge politiet på at skadene kan ha blitt påført ved å riste barnet, og politiet jobber fortsatt med tre hypoteser, opplyser politiet tirsdag:

Den første er at skadene er påført barnet med vilje. Den andre hypotesen er at skadene er resultat av et uhell. Den tredje er at de alvorlige skadene har medisinske årsaker.

Nekter straffskyld

Farens forsvarer Jon Anders Hasle sier til TV 2 at hans klient og familien har det svært vanskelig.

– Klienten min fastholder av hverken han eller mor har noe med bakgrunnen for at barnet havnet på sykehus. Vi er spent på hva obduksjonsrapporten viser slik at vi får avklart hva grunnen for at barnet gikk bort var, sier Hasle.

Advokat Andreas Nyhaug forsvarer den siktede moren. Han forteller at dette har vært en forferdelig tung sak siden barnet ble syk i midten av juni.

– Både hun og familien er i dyp sorg akkurat nå. De ønsker ro, samtidig er de opptatt av å finne ut hva som har skjedd. Begge foreldrene er tydelig på at de ikke har gjort noe straffbart, sier Nyhaug til TV 2.

Forsvarer opplyser at det nå vil bli oppnevnt sakkyndige som vil vurdere hva som har skjedd. Nyhaug sier også at de er åpne for å se på ekspertise utenfor Norges grenser.

Saken oppdateres.