Hei Benny! En bekjent har en 1972-modell Citröen DS Pallas som skal selges.

Bilen ble registrert i 1972, og har gått under 100.000 kilometer. Den ser etter mitt skjønn veldig bra ut. Nå lurer vi på hva som er et fornuftig prisleie for en slik bil?

Kan du hjelpe oss med en prisantydning her?

Benny svarer:

Dette er en liten nøtt. Det er utvilsomt en fin og spennende bil. Historisk sett også en viktig bil.

Da den ble lansert tilbake i 1955, tok den pusten fra en hel verden med sitt futuriske design og sine innovative løsninger. Den er en av bilverdenens mest berømte biler, et designikon og en klassiker.

Særlig ble den hydrauliske fjæringen mye omtalt. Den ble siden selve kjennetegnet på nettopp Citröen. Dette var også verdens første serieproduserte bil med skivebremser – om jeg ikke tar helt feil.

Man skulle jo med alt dette tro at prisene har skutt i været, men slik er det ikke.

For her i Norge står ikke franske biler veldig høyt i kurs. Dessverre.

Hadde dette vært en Volvo 140 /240, Ford Granada, eller Opel Rekord / Commodore hadde den garantert vært mer lettsolgt.

Ekspert advarer: Disse skjermene er livsfarlige

Ingen andre biler er i nærheten av å se ut som en Citroën DS. Den er et ekte ikon!

Selges ofte for 60.000-80.000 kroner

Franske biler, selv om de er aldri så fine, er det liksom bare "særinger" som skal ha her hjemme. Jeg har personlig veldig sansen for franske biler, og jeg har eid flere. De har sjel, sjarm og karisma som mange konkurrenter ikke har. De byr ofte på en helt overlegen komfort også, samtidig som de har en del originale løsninger – på godt og vondt.

Ofte omsettes DS for rundt 60.000-80.000 kroner i Norge, om de er i grei stand, men ikke strøkne. Hyggelig for de som skal kjøpe, men ikke fullt så hyggelig for de som selger.

At denne bilen som du spør om er en fin original DS Pallas, med lav kilometerstand, trekker selvsagt opp prisen. Men uten å ha sett bilen, tipper jeg at alt over 100.000 kroner er ren bonus her i Norge.

Eksepsjonelt fine eller fullrestaurerte biler med mye utstyr, som skinnseter, oppnår høyere pris. Til dels mye høyere også.

Jeg har sjekket litt priser på tilsvarende biler i Europa, hvor de er mer lettsolgte. Der annonseres DS-er for rundt 10.000-12.000 Euro og oppover. Vi snakker da om skikkelig fine originalbiler med lav kilometerstand. Verre er det ikke der heller.

Om raskest mulig salg er målet, det er jo ofte det, kan det være smart å annonsere den for salg på det internasjonale markedet. For eksempel via mobile.de, som er en stor og viktig aktør for salg av biler i Europa.

Ønsker lykke til med salg av flott bil!

