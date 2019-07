Like før klokken 11 fikk politiet i Møre og Romsdal melding om at en person var tatt opp Storelva i Melsbygda i Ørsta.

Klokken 11.30 bekrefter politiet på Twitter at personen omkom.

– Det jobbes med å få klarlagt identiteten på vedkommende, skriver politiet.

#Ørsta. Melsbygda. Storelva. Vedk som ble tatt opp av elva er bekreftet omkommet. Det jobbes med å få klarlagt identiteten på vedkommende. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) July 30, 2019

Ifølge operasjonsleder Tor Andre Gram Frank er det trolig snakk om en drukningsulykke.

– Vi foretar nå søk i elva for å sikre at det ikke er snakk om flere personer. Vi har ingen indikasjoner på det, men gjør det for å være på den sikre siden, sier han til TV 2.



Det var turgåere i området som varslet politiet om personen i elva.



