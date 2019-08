Høysesong etter ferien: Slik jakter Andrea (8) på veggedyr

– Det kan være man kommer hjem og merker at man blir bitt på ben og i nakken. Kanskje ungene klør og man ikke skjønner hva det kommer av, eller kanskje man stadig finner små blodflekker. Da er det veggedyr som er i aksjon, sier han.

Veggedyr er overrepresentert på steder med hyppig utskiftning av gjester, som hoteller, campinghytter og rorbuer.

– Og det er viktig å huske at veggedyr ikke ser forskjell på antall stjerner på døra. Man finner dem alle steder, og det er ingen steder som er skånet for dem, sier han.

Blir med hjem

Merker man ikke symptomene før etter man har kommet hjem, er det stor sannsynlighet for at man har fått med seg krypene hjem i bagasjen.

– Veggedyrene går ikke fra sted til sted selv, men blir båret med av oss. Veldig sjelden på oss selv, men i bagasjen vår, sier Nese og legger til at man kan ta forholdsregler for å unngå å få med de ubudne gjestene hjem, sier Nese og legger til:

– Hold det du har med deg mest mulig samlet i bag eller koffert. Jo mer man sprer rundt seg der man overnatter, jo større sjanse er det for at man tar med noe tilbake.

I tillegg bør man ta en sjekk etter veggedyr når man kommer til et nytt sted for å overnatte.

– Løft litt på madrass eller overmadrass og se langs sengekantene etter små svarte prikker. Det er veggedyrekskrementer eller blodflekker, sier han og understreker:

– Jeg gjør dette selv, for jeg har ikke lyst til å få med meg dette hjem.

Slik unngår du veggedyr i kofferten

Psykisk påkjenning

Selv om veggedyrene kan være plagsomme, er de ikke direkte farlige. De biter oss mens de sover fordi de lever på blodet vårt, og det er dét som gjør at man begynner å klø.

^

Avdelingsdirektør Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet sier til TV 2 at det gjerne er slik man merker at man har fått dem med seg hjem.

– Som regel får man en reaksjon. Det er mange som ikke begynner å klø for to uker etter at man er stukket av veggedyr. Men er man først stukket én gang, vil man lettere få en raskere reaksjon neste gang. Hvis du kommer hjem fra ferie og får vedvarende stikk og kløe, er det en liten alarm, sier han.

Dersom man er redd for at man har fått med seg veggedyr hjem fra ferie, kan man se selve dyrene dersom man kommer over en koloni, men det er ikke nødvendigvis så lett.

– Har du fått med deg noen hjem har du sannsynligvis bare fått med deg noen få og da kan det ta tid før man oppdager det. Først når det har gått en generasjon eller to, oppdager man plutselig at det har blitt et problem, sier han.

Preben Ottesen, avdelingsdirektør for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Psykisk skade

Ottesen sier at veggedyrene ikke er farlige i den forstand at de overfører sykdommer.

– Men man vil begynne å klø og hvis man klør veldig intenst på disse stikkene kan man klø inn andre bakterier og få verk i sårene. Men det er nok mest en psykisk skade man får av disse dyrene, sier Ottesen.

– På hvilken måte?

– Folk blir veldig fortvilet når de får veggedyr i huset. For det første er det veldig kostbart å få dem utryddet, hvert fall hvis man søker profesjonell hjelp, og det bør man. Og det er ikke noe hyggelig å vite at hver gang du skal gå til køys, står det en hær av blodtørstige dyr som skal begynne å suge blod av deg, sier han.

Også Tor Iljar i DogPoint merker godt hvor stor påkjenning det kan bli for folk å få veggedyr inn i boligen sin.

– Vi har jo opplevd å være like mye psykologer som det å faktisk skulle søke etter veggedyr. Vi har snakket med folk som holder ungene hjemme fra skole og barnehage, de sykmelder seg og de tør ikke snakke med naboene fordi det er flaut. Men det viktigste er at man tar tak i det, det er ikke nødvendig å mure seg inne bare fordi man har fått veggedyr, sier han og legger til:

– Får du veggedyr er du rett og slett bare skikkelig uheldig.

Andrea er ferdig med dagens runde og konstaterer at det ikke finnes veggedyr i boligen. Foto: Silje Lunde Krosby / TV 2

Ingen veggedyr

I eneboligen i Oslo tar det ikke engang fem minutter før Andrea er ferdig med søket.

Antakeligvis vil beboerne puste lettet ut når Tor Iljar forteller dem om resultatet.

– De har ikke fått seg noen veggedyr her, sier han.

– Nå kan de være glade for at de slipper noen store saneringer eller noe sånt noe etter å ha vært på ferie, legger han til.

– Så da er det 100 prosent sikkert at det ikke er noen veggedyr her?

– 97-98 prosent, sier Iljar og fortsetter:

– Det er viktig å si at hunder kan ta – og tar – feil, man skal ikke stikke det under en stol. De er levende vesener og kan ha gode og dårlige dager, men stort sett er de veldig pålitelige.