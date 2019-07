Helt siden den canadiske artisten Shawn Mendes (20) slapp singelen «Señorita» har romanseryktene svirret rundt 20-åringen.

Låten, som allerede har over 300 millioner avspillinger på Spotify, er lagd i samarbeid med Camila Cabello (22).

Deitingryktene begynte å svirre da de slapp en veldig sensuell musikkvideo til låten de har sammen.

Romanse

Etter låten kom ut i juni, har de stadig blitt sett sammen hånd i hånd rundt om i Los Angeles, i USA.

De feiret også nasjonaldagen 4. juli sammen, og de skal ha blitt sett kysse i San Fransisco.

På mandag var de unge artistene på en svømmetur i Miami. Både på stranden og i bassenget var de svært intime med hverandre og kysset opptil flere ganger.

Flere fans fanget de intime øyeblikkene mellom superparet.

Avkreftet romanseryktene

I juli skrev det svenske Aftonbladet at Mendes avkreftet romanseryktene i en Youtube-video til fansen. Men nå er det ganske innlysende at popstjernene er mer enn bare venner.

Mendes og Cabello ble også koblet sammen i 2015, da de slapp låten «I Know What You Did Last Summer». Men det er ikke før nå de har blitt sett tilbringe så mye tid sammen.

Den canadiske artisten avkreftet forøvrig også de romanseryktene til det amerikanske nettstedet E! News det samme året.

– Det kan vi ikke. Jeg mener, en spanjol og en kanadier. Det er ikke en god miks, sa han den gang.

Nettopp blitt singel

Den tidligere «Fifth Harmony»-sangeren kom nettopp ut av forhold med en britisk parterapeut ved navn Matthew Hussey (32). Hun skal ha datet briten i over ett år.

Ifølge US Weekly tok det forholdet slutt kun dager etter musikkvideoen til «Señorita » kom ut i juni. Ifølge Billboard skal popstjernens fans sendt utdrag av sangteksten og bilder av Mendes og Cabello til Hussey i sosiale medier.