Lørdag 10. august gifter komiker og skuespiller Henriette Steenstrup (44) seg med forloveden Rune Assmann.

Kollega og mangeårig venn Else Kåss Furuseth (39) er en av Steenstrups to forlovere, og den 15. juni arrangerte 39-åringen storstilt utdrikningslag for sin gifteklare venninne.

– Det var helt superfint og veldig gøy. Vi var ute i Oslofjorden på båt, og hadde lunsj på The Thief. Det var et fancy opplegg. Datteren min kom og sang, det var masse nydelige taler og Lilli Bendriss var der og trommet inn kjærligheten, avslører Henriette til «God sommer Norge».

Såpass selvopptatt

Under lunsjen på Stordalens luksushotell The Thief på Tjuvholmen i Oslo dukket plutselig en av verdens største stjerner opp i utdrikningslaget.

– Så var det en venn av meg som sa «er ikke det der Sting?». Jeg var såpass selvopptatt den dagen at jeg var sånn «nei, har dere ordnet Sting til meg?». Men Sting bare bodde der. Han skulle ha konsert på Beitostølen, så det hadde ingenting med meg å gjøre.

STJERNEMØTE: Henriette Steenstrup er storfornøyd med å få møte Sting i utdrikningslaget sitt. Foto: Privat.

Den 67-årige superstjernen som slo gjennom med «The Police» på slutten av 70-tallet ble likevel inkludert i Henriettes store dag.

Dårlig i engelsk

FORLOVER: Else Kåss Furuseth er en av de to forloverne til Henriette Steenstrup. Foto: Privat.

– Siden det var utdrikningslaget mitt så turte jeg å gå bort og si «I'm having a stag hen party». Han spurte om jeg mente «hen due». Jeg var veldig dårlig i engelsk, men jeg spurte om jeg kunne ta et bilde med ham. Så da fikk jeg det, forteller komikeren.

Om under to uker vies Henriette og kjæresten Rune av en av ordførerkandidatene i Lillestrøm. Etterpå blir det stor bryllupsfest.

GIFTER SEG: Henriette Steenstrup gifter seg med kjæresten Rune Assmann den 10. august. Foto: Privat.

– Det blir selvfølgelig veldig gøy og stas å samle vennene sine rundt en så artig og fin anledning, sier 44-åringen.

Ingen «bridezilla»

Selv om den store dagen er like om hjørnet, mener Steenstrup at hun ikke er plaget av de store bryllupsnervene.

– Jeg er ganske nedpå. Hun som lager maten sier at hun aldri har fått så lite mas og spørsmål. Men jeg blir litt stresset. Det er mye logistikk og plutselig skjer det ting som man må ordne opp i. Det nærmer seg nå, så det kan hende jeg blir en «bridezilla» nå, sier hun til «God sommer Norge».