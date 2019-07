De siste dagene har sommervarmen virkelig meldt sin ankomst, dermed er også cabriolet-sesongen definitivt i gang for mange.

Det gjelder også for våre danske venner i sør.

Forrige uke dukket det imidlertid opp en mildt sagt oppsiktsvekkende cabriolet i Aalborg, eller nærmere bestemt: Det som var et forsøk på en cabriolet.

Det var politiet i Nordjylland som tilfeldigvis oppdaget bilen – som kjørte rundt helt uten tak.

Kappet av med vinkelsliper

Politiet skriver på sin Facebook-side at de først trodde bilen var utsatt for hærverk. Men etter en prat med den unge sjåføren, fikk de konstatert at taket var fjernet av eieren selv.

Sjåføren forklarte at det var snakk om et lite sommerprosjekt, som han og kameraten hadde utført.



De ville nemlig også nyte finværet i åpen bil, og fant derfor frem vinkelsliperen og kappet både tak, dørstolper og vindusrammene på bilen, en Suzuki Baleno.

Nei – UP har ikke flere kontroller på sommeren

Gleden ble kortvarig for de danske kameratene i sin hjemmesnekrede cabriolet.

Endte på dynga

Politiet ble ikke veldig imponert over verken det de så, eller forklaringen for den del. Derfor ble skiltene fjernet på stedet, samtidig som eieren ble anmeldt for brudd på veitrafikkloven.

I følge politiet vil den unge eieren vente seg en bot, i tillegg til at bilen endte på dynga.

– Bilens konstruksjon og stabilitet er jo helt og aldeles ødelagt ved en slik manøver, så la oss bare slå fast at det er både ulovlig og farlig, skriver politiet.

Rasmus fikk 1,2 millioner kroner i fartsbot

Vi tar en nærmere titt på nye BMW Z4. Er det årets morsomste?