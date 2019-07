Hele 27 prosent sier at de er redde for terrorangrep når de er på reise. I undersøkelsen kommer det også frem at kvinner er betydelig mer bekymret for terrorangrep enn menn.

1 av 3 kvinner sier de er redde, mot 1 av 5 menn sier det samme.

– Sjansen er liten

Skadesjef på reise i Frende forsikring, Petter Lassen, sier til NTB at det er viktig og ikke la frykten ta overhånd.

– Det kan ødelegge ferien. Sjansen for at noe skjer med akkurat deg er liten, sier han.

En god tommelfingerregel er å tenke over hva du skal gjøre hvis du havner i en farlig situasjon på et fremmed sted.

– Hvis du vet hva skal gjøre hvis noe skjer, er det mye enklere å være rolig og ta gode avgjørelser i en stresset situasjon, sier Lassen.

Tilfeldigheter

Han anbefaler å følge reiserådene til UD og rådene til lokale myndigheter om noe skulle skje.

Anders Bøe er daglig leder i selskapet Sikkerhetsledelse og jobber med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Han mener det er viktig å ha et bevisst forhold til hvor man ferierer, og vær observant som normalt når du er på reise.

– Det er viktig å være klar over at det er liten sannsynlighet for at du skal bli direkte rammet, sier Bøe til NTB.

Han understreker at terrorangrep vil skje igjen, men at tilfeldigheter er en uhåndterlig faktor som ikke kan styres.

Hvorfor blir vi så redde?

Psykolog Jøri Gytre Horverak ved Sense PKT mener vi har lett for å overvurdere sannsynligheten for at akkurat vi skal bli rammet.

– Nyheter om terrorangrep fanger oppmerksomheten fordi det er sterkt emosjonelt. Hjernen vår er bygget for overlevelse og finkjemmer omgivelsene for trusler. Hukommelsen har også en slagside mot å huske tidligere negative hendelser, slik at nyheter som dette blir lett tilgjengelig i hukommelsen, sier hun.

Et resultat av frykten kan være at folk holder seg borte fra severdigheter og opplevelser de egentlig vil ha med seg. Horverak mener det kun hjelper på kort sikt.

– På lang sikt gjør det bare at angsten opprettholdes. Da gir du forestillingen om hva som kan skje næring, og det kan igjen eskalere bekymringene. Det kan bli starten på en uheldig spiral som innskrenker livet ditt, reduserer muligheten for fine opplevelser og reduserer livskvaliteten, sier hun.