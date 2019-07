Fotballryktene: – Juventus bekrefter bud på Dybala

Det har lenge vært spekulert i hvor James Rodriguez kommer til å spille neste sesong. Nå skriver AS at Real Madrid har gitt colombianeren beskjed om at fremtiden hans er i den spanske hovedstaden.

Sky Sports melder at Everton har forsøkt seg på et nytt bud på Crystal Palace-spiller Wilfried Zaha. The Toffees skal har holdt seg på samme overgangssum på litt over en halv milliard kroner, men pluss to spillere. Sky Sports hevder det handler om James McCarthy og Cenk Tosun.

Everton vil også prøve seg på Southamptons Mario Lemina og hente Chelseas Fikayo Tomori på lån, skriver Sky Sports.