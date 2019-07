– Asap og livvakten banket nettopp dritten ut av en annen person

Asap Rocky har i avhør innrømmet å ha vært involvert i slagsmålet, men hevder volden var fremprovosert av 19-åringen, og at han og hans folk handlet i nødverge.

Strafferamme på to år

Dette er en forklaring påtalemyndigheten ikke har satt noen lit til, og de har derfor tatt ut tiltale.

2. juli opptrådte Asap Rocky på Smash-festivalen på Olympiastadion i den svenske hovedstaden. Etter konserten ble han pågrepet.

Det tiltalepunktet rapperen og hans team er tiltalt for, har en strafferamme på to år.

Dersom han blir dømt vil han trolig måtte sone en dom i Sverige. Dersom han blir frikjent, vil han etter svensk lov ha krav på en økonomisk kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste den tiden han har sittet varetektsfengslet.

I dette tilfellet vil det trolig være snakk om mange millioner kroner.

Myndighetene har varetektsfengslet ham fordi de mente det var stor fare for at han ville forlate landet dersom de ikke gjorde dette. Asap Rockey skulle spille konsert i Norge dagen etter at han ble pågrepet.

– Rettferdig rettssak

TV 2 har snakket med svensker på gata i Stockholm. De undrer seg over den internasjonale oppmerksomheten saken har fått.

– Vi har et veldig velfungerende rettsvesen i Sverige, og ingen Hollywood-kjendiser eller presidenter kan bryte inn og overstyre det, sier Sofia Jansson til TV 2.

Dette er også hennes kamerat Tarik enig i.

– Jeg synes det er rart at Trump har ringt vår statsminister. Det er dumt, for han tror han bare kan få det som en vennetjeneste, og det er ikke slik det fungerer her hos oss, sier han.