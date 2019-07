King jakter Solskjær-rekord – har satt seg mål om over 20 mål i år

– Josh har nok roet seg litt nå. Han har blitt en mann, han fikk jo en baby også. Han er en emosjonell person, som ofte sier hva han tenker. Er det kanskje en litt typisk norsk ting? Men han holder på med det han tror på, og det er kanskje litt av det som har gitt han suksess på banen. Han vil hele tiden bli bedre. Han forbedrer seg og jobber godt for laget, mener Francis.

Stolt over det han har fått til

I alle tilfelle er det liten tvil om at Joshua King er blitt en nøkkelspiller for en klubb som spiller i den kanskje gjeveste ligaen i hele verden.

– Helt ærlig, hvis jeg ser tilbake så er jeg litt stolt. Jeg er bare en liten gutt fra Romsås som nå har blitt fast inventar i Premier League. Det er mange som har prøvd å komme seg til Premier League, og det er mange nordmenn som ikke har klart det. Det er ikke noe «stab» til dem eller noe, men jeg er stolt over det jeg har oppnådd. Jeg har alltid hatt en mor og en far som har støttet meg, så har jeg hatt hardt arbeid og mentaliteten. Jeg vet hvorfor jeg er her og hvorfor ting går så bra, sier King.

Han valgte å flytte til England og Manchester allerede som 16-åring i 2008. Fra 2010 til 2012 var han på flere utlån. Så gikk han permanent til Blackburn og ble der han i mai 2015 skrev under før Bournemouth.



Det var først da King for alvor blomstret og fikk ut potensialet sitt.



– Hvis du for seks år siden spurte meg om jeg kom til å ende opp i Premier League, så hadde jeg svart ja. Men jeg tror mange andre i Norge kanskje ville svart nei. Men nå er jeg main man på landslaget og en viktig del av klubben her, sier King.

Vil be om hvile

Joshua King forteller at han har lagt bak seg en sesongoppkjøring han er godt fornøyd med. Det er også en av årsakene til at han håper og tror at Premier League-sesongen 2019/2020 skal gå inn i historiebøkene som hans beste hittil.

– Jeg håper virkelig at jeg får en bedre sesong enn fjoråret. Jeg har troa på det, i alle fall, sier han.

–Hva må til?

– Jeg spilte mange bra kamper i fjor, mange av de eksepsjonelt gode, men så var det noen hvor jeg duppa litt. Jeg må ha mer fokus på å holde det stabilt. Alle vil ha dårlige kamper, men jeg må prøve å holde det antallet til det minimale. Men vi spiller jo angrepsfotball der vi står høyt, og skal du gjøre det over tid, så blir du jo sliten, sier King.

Og nettopp det tror han at flere år med erfaring fra Premier League kan hjelpe ham med i år.

– Om jeg for eksempel har vært på landslaget og spilt to nitti-minuttere der, så må jeg kunne komme tilbake her og si at jeg ikke er klar til å starte og at det heller er bedre å ha meg på benken. I fjor kom jeg tilbake fra to 90-minuttere på landslaget og spilte mot Leicester. Jeg hadde ikke energi til å løpe engang. Jeg har lært meg å kjenne kroppen bedre og må ha en dialog med treneren. Det er en lang sesong, og det er viktig å ta vare på kroppen. Karrieren er såpass kort at det er viktig å gjøre det beste ut av det, sier Joshua King.