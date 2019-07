Et tosifret antall personer er pågrepet og blir kjørt i arrest, melder politiet litt etter klokken 22.

Hendelsen startet en knapp time tidligere. Politiet rykket ut etter meldinger om flere personer som sloss. Det var også opplysninger om at en machete ble vist frem.

Da politiet kom til stedet, tok de kontroll på ti personer. Politiet fant ingen machete, men et knokejern.

– Vi trodde at vi hadde fått kontroll, men så eskalerte situasjonen. Det var mange av dem som ringte rundt, og andre kom til. Det var en aggressiv og ubehagelig opplevelse, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til TV 2.

Det er ikke meldt om noen skader, men aggressive ungdommer gjorde motstand mot politiet.

– Jeg må si det er en skremmende utvikling at unge mennesker setter seg opp mot politiet på den måten. Vi har over tid sett at det har blitt mindre og mindre respekt for politiet, sier Lie.

Hendelsen ble meldt klokken 20.47. Etter en halv times tid eskalerte situasjonen.

– Heldigvis ble ingen skadet. Det var bare truende oppførsel. Det har nok vært noe knuffing, men ikke som førte til skade, sier Lie.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255