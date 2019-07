Tirsdag 30. juli 2019 vil for all tid bli stående som en eventyrlig dag i Kristiansund Ballklubb sin historie.

Christian Michelsens menn står vanligvis overfor motstand fra byer som Bodø, Drammen eller Sarpsborg. På tirsdag venter Ole Gunnar Solskjærs menn fra selveste Manchester.

– Hvordan skal dere klare å slå Manchester United?

– Nei, nå har vi brukt hele sommeren på å legge den slagplanen der så vi føler at vi er i rute, ler Michelsen.

– I utgangspunktet går vi alltid på banen for å vinne en fotballkamp, men akkurat i morgen er det mange andre ting som er viktige. Det handler om å nyte øyeblikket, og det skal vi gjøre med alle nordmøringene.

Spiller mot barndomskameraten

Michelsen og Solskjær vokste opp sammen i Kristiansund. Her har de tilbrakt mange timer på fotballbanen sammen. Under ungdomsårene figurerte også Solskjær som manageren til tre år yngre Michelsen.

– Hvordan var Ole Gunnar som ung?

– Jeg var så heldig å vokse opp et steinkast fra han og han var på mange måter et forbilde oppigjennom det hele. Vi tuller litt med at managerkarrieren startet hos oss og jeg var en av spillerne på laget så det skryter vi av.

– Hva betyr det for Kristiansund å ha en manager i verdens største klubb?

– Ole Gunnar betyr enormt mye for Kristiansund, Nordmøre og han betyr mye for Norge også. Jeg er jo United-supporter selv og heldigvis har vi fått en god manager igjen – så nå begynner ting å se bra ut, sier Michelsen.

– Fin gjennomkjøring

Mandag kveld ble det klart at kampen på Ullevaal er utsolgt, og at det blir omkring 26.000 mennesker som skal se de to lagene i aksjon.

– Det blir en spesiell dag for en kristiansunder å se Manchester United mot Kristiansund. Vi gleder oss, vi. Det blir en fin gjennomkjøring. Jeg vet jo hva KBK står for. Det er artig å sammenligne Eliteserien og Premier League og se styrkeforskjellen, sa Ole Gunnar Solskjær mandag.

United-troppen landet mandag på Gardermoen. Både Solskjær og Michelsen har tatt ut 26 spillere hver til kveldens kamp.

Blant Kristiansunds menn er Noah Solskjær (19), United-managerens eldste sønn.