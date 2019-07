Mandag kveld fikk politiet i Agder inn melding om et slagsmål i Vennesla.

– Da vi ankom stedet viser det seg at to gutter hadde vært inne på Rema 1000, og stjålet øl. Da løp en av de ansatte etter, og det ble et basketak, sier operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt.

Da valgte den ene av den å slå den ansatte i ansiktet flere ganger med en sekspakning med øl.

– Noen tenker ikke alltid like rasjonelt, sier operasjonslederen.

Den ansatte fikk småskader i ansiktet, men hadde ikke behov for legetilsyn.

Ifølge politiet er de to som stjal ølet 18 og 19 år gamle.

– Den ene ble avhørt for tyveri og dimittert. Den andre, som slo, ble kjørt i arresten for å ha utøvd en kroppskrenkelse, sier Waage.