Det ble en svært innholdsrik dag på jobben for Örebro-spissen Carlos Strandberg i mandagens Allsvenskan-kamp mot Helsingborg.

Fredrik Liverstam sendte Henke Larssons menn i føringen etter 16 minutter, men så våknet Strandberg.

Angriperen scoret like så godt hat trick i løpet av åtte minutter midt i omgangen, men rett etter mål nummer tre måtte svensken byttes ut med skade.

– En bra dag på jobben, sier Strandberg.

Dersom man kun ser på den effektive spilletiden, brukte spissen kun tre minutter og 57 sekunder på å score målene.

– Jeg har bommet på mange sjanser tidligere, så i dag var det fint å score noen mål.

Det var for øvrig den tidligere Aalesund- og Manchester United-keeperen Anders Lindegaard som slapp inn målene. Strandberg forteller at han egentlig skulle av banen før hat tricket ble et faktum.

– Jeg hadde en liten kjenning før målet. Så tanken var at jeg skulle byttes ut da. Så kom målet, og da kunne jeg gå av, sier angriperen.

Strandberg har scoret syv mål i årets Allsvenskan. Örebro vant for øvrig kampen 4-1.