Lag kastet ut av Norway Cup

Han skulle ønske at laget fikk en ny sjanse til å få fortsette i turneringen.

– Vi burde fått en ny sjanse til å møte opp på dugnad. At vi blir sendt hjem på denne måten, det synes jeg er helt horribelt.

– Når det gjaldt dugnaden skulle vi angivelig ha møtt opp. Vi fikk kontrabeskjed om at ingen skulle møte. Da endte det med at ingen møtte opp. Vi burde ha fått en ny sjanse for å bli værende i turneringen. Vi føler oss veldig urettferdig behandlet.

– Jeg har bodd i Norge i 35 år og har aldri opplevd dette før. Jeg sitter med en veldig flau smak i munnen over at dette skal ende slik. Vi kan plukke søppel, rydde eller gjøre hva som helst. Det er på banen ting skal avgjøres, ikke på grunn av man ikke er med på en dugnad.

Lagkaptein Santiago Duque er knust etter at laget ble kastet ut.

– Jeg skulle reise med familien min til Spania. Det måtte jeg droppe for å spille Norway Cup. Ferien min er ødelagt. Jeg er veldig lei meg, akkurat nå kunne jeg vært med familien min. Hele familien min er i Spania og koser seg, sier Santiago til TV 2.

Avviser at laget kan få fortsette

Pål Trælvik er klar på at Bækkelaget er bestemt på at laget ikke får fortsette i turneringen.

– Er det litt drastisk å kaste laget ut?

– Ja, det kan du si. Men forutsetningen deres for å få lov til å stille, var nettopp å jobbe dugnad. Når du ikke gjør som avtalt, må du ta konsekvensen av det. Derfor har vi i Bækkelagets Sportsklubb trukket laget.

– Er det noen muligheter for avgjørelsen blir omgjort?

– Nei, sånn som det er nå, er det ikke mulig å komme tilbake. Turneringsspillet er i gang og laget er fjernet fra oppsettet.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes?

– Det er det helt sikkert. Vi kunne helt sikkert vært nøyere da disse avtalene ble inngått. Det kan være de ikke har forstått helt rekkevidden av det de har sagt de skulle være med på. Vi får lære av dette, men nå er laget kastet ut fra Bækkelaget Sportsklubb sin side, sier Trælvik.