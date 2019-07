Klokken 19.01 mandag kveld fikk politiet inn melding om en drukningsulykke i Hønefoss.

– Vi fikk meldingen fra AMK, som hadde rykket ut etter melding om hjertestans. Da de kom frem viste det seg å være en drukningsulykke, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt til TV 2 klokken 19.15.

Til NTB bekrefter Alfheim at personen er omkommet.

Klokken 19:44 melder politiet på Twitter at det fremstår at vedkommende har fått et illebefinnende, og at dødsfallet ikke skyldes drukning.