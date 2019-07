UKJENT MOTIV: Nødetatene arbeider ved stedet der en åtte år gammel gutt ble påkjørt av et ICE hurtigtog. Ifølge vitner ble gutten og hans mor dyttet foran toget. En mann er pågrepet, men noe motiv for handlingen er ikke kjent. (Photo by Frank Rumpenhorst / dpa / AFP)