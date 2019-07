På begynnelsen av 2000-tallet var ikke Mercedes akkurat kjent for å bygge de aller mest sportslige bilene.

Hvertfall ikke hvis vi ser på standard-modellene. Men også den gangen leverte Mercedes en rekke modeller signert AMG. Da andre generasjon E55 AMG ble lansert i Paris i 2002, vakte sedanen virkelig stor oppmerksomhet.

Selv om bilen så rimelig diskré ut, kjørte den fletta av de fleste konkurrentene. Faktisk ble E55 kåret til verdens raskeste serieproduserte sedan under lanseringsåret.

Prisvinnende motor

Akkurat det er kanskje ikke så rart hvis vi tar en nærmere titt under panseret. Her sitter nemlig AMG sin gode, gamle 5,4 liters V8-er.

Den får ikke hjelp av to turboer, som i dagens AMG-motor, men en kompressor.

I E55 yter motoren 476 hk og brutale 700 Nm. Sistnevnte er akkurat det samme dagens AMG GT R kan skilte med. Det sier litt om hvor seriøs denne motoren var for 16 år siden.

I 2003 vant den forresten også tittelen «Performance Engine of the year».

Du skal ha et snev av bilinteresse for å vite hva som faktisk bor i denne. Foto: Privat

Prisras i bruktmarkedet

Med nesten 480 hk og 700 Nm, feier bilen 0-100 km/t unna på bare 4,7 sekunder. Det var brennkjapt for 16 år siden, og er fortsatt en respektabel tid i dag, særlig med tanke på at bilen kun er bakhjulsdreven.

Mange regner denne og AMGs etterfølger (6,3 liter) som en av de beste motorene Mercedes har laget.

Skulle du finne på å kjøpe en ny E55 AMG i Norge, endte prisen på nesten 2 millioner kroner, med utstyr. Ikke overraskende har prisene rast på bruktmarkedet i dag. Nå ligger de rimeligste eksemplarene ute til rett over 260.000 kroner.

Da snakker vi en av de første modellene i W211-karosseriet, samt en kilometerstand på nærmere 200.000 kilometer.

Strøken

Nå har vi funnet et nærmest strøkent eksemplar til salgs. Bilen er en 2003-modell, som har klokket inn kun 109.000 kilometer på telleverket.

– Den ble kjøpt ny i Sveits, og jeg importerte den til Norge i 2017. Den er helt strøken. Faktisk ser det litt ut som en helt vanlig 220 diesel der den står, men selvfølgelig – dette er noe helt annet, forteller selger, Per-Mårten Olsrud til Broom.

Heller ikke på innsiden er det mye som avslører hvilken kraftpakke som bor i bilen.

Usunt for førerkortet

Han har altså eid bilen i knappe to år, og velger nå å selge råtassen.

– Bilen er helt hinsides å kjøre. Originalt yter den 476 hk, men denne er skremt opp til rundt 550 hk og nesten 850 Nm.

– Å?

– Jeg har byttet til et mindre reimhjul på kompressoren, noe som gjør at den yter mer. I tillegg har den fått en aldri så liten software-oppgradering, så her skal det ikke stå på kreftene.

– Hvorfor selger du bilen? Kan det tenkes at det blir for mye av det gode?

– Bilen er utvilsomt laget for Autobahn og går egentlig for fort i Norge, ja. Det er rett og slett usunt for førerkortet…

Denne ble kjøpt ny i Sveits og ble senere importert til Norge i 2017.

300 km/t

Per-Mårten legger til at han har fått testet bilen skikkelig et par ganger på ferie i Tyskland. Her har han blitt overrasket over prestasjonene på den 16 år gamle Merca.

– Det var nylig en A45 som prøvde å henge på. Etter 200 km/t var han helt sjanseløs. Jeg tør nesten ikke tenke på hvor fort denne bilen potensielt kan gå. Vi snakker lett 300 km/t.

– Utenom alle kreftene, hva liker du best med bilen?

– Det må være at den nesten ser ut som en helt original E-Klasse for mange. Ulv i fåreklær er helt klart en passende beskrivelse. Reaksjonen jeg får i det jeg starter den, er alltid like moro, avslutter Per-Mårten.

Selv om Mercedes lanserte en ny 7-trinns automatkasse under lanseringsåret, valgte AMG å beholde den «gamle» 5-trinns kassen, som var bygget for å tåle over 1.000 Nm. Den nye klarte derimot ikke mer enn drøyt 700 Nm... Dermed valgte AMG den sikre løsningen.

