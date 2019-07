Angriperen har signert en kontrakt med Godset ut 2022-sesongen. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Mawa kommer fra KFUM Oslo, der han i år har scoret ti mål på 15 kamper denne sesongen.

– Moses er en veldig spennende spisstype som vi har fulgt i lengre tid. Han har gradvis tatt nye nivåer og nå er han klar for å ta det neste steget hos oss. Det var tøff konkurranse om Moses og vi er veldig glad for at han har valgt å komme til oss, sier sportssjef Jostein Flo.

Den målfarlige spissen er spilleklar til mandagens kamp mot Bodø/Glimt.

– Godset er en stor og spennende klubb som passer meg perfekt. Dette er en fantastisk mulighet for meg, sier Moses Mawa.

– Jeg har gått gradene gjennom divisjonene og jeg har alltid visst at jeg kom til å klare det ved å ha riktig fokus og være den beste utgaven av meg selv, forteller 22-åringen, som tidligere har spilt for Bærum, Lyn og Holmlia.

Er det noe Strømsgodset virkelig trenger, så er det scoringer. Drammenserne ligger aller sist i Eliteserien med 10 poeng og kun 15 scoringer. Det er bare Stabæk som har scoret færre med sine 14. Godset har fem poeng opp til trygg grunn.

Forrige uke signerte Strømsgodset midtstopperen Duplexe Tchamba (21) på lån fra den franske toppklubben Strasbourg.