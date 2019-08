Influencer, forfatter og reality-kjendis Sophie Elise Isachsen (24) har laget en ny serie for TV 2. Mini-serien med fem episoder er laget i forbindelse med lokalvalget denne høsten.

Serien «Sophie Elise tester Norge» har premiere på TV 2 Sumo mandag 26. august.

Serien tar blant annet for seg temaer som abort, eldreomsorg og klima.

– Jeg har fått gå inn i situasjoner jeg aldri har vært i, og møtt mennesker jeg kanskje ikke helt forsto meg på før, sier Isachsen.

– Jeg håper serien vil gjøre at unge mennesker, og voksne, blir både engasjert og provosert, og kanskje åpner øynene litt for saker man ikke tenker så mye over i hverdagen. Tanken var jo å lage et program om politikk, men det har blitt, for meg, et sterkt program om møter med mennesker som er både modige, provoserende, annerledes enn meg og åpne, forteller 24-åringen.

Ny erfaring

Det er absolutt ikke første gang at Isachsen prøver seg på tv-skjermen. 24-åringen har lagt bak seg to sesonger med serien «Sophie Elises verden», som følger bloggerens opp- og nedturer.

I fem sesonger var hun også en av de største profilene i TV 2-dokuen «Bloggerne», og deltok i tillegg i forrige sesong av «Skal vi danse».

Likevel forteller Isachsen at rollen som programleder i sin nye serie har vært en ny erfaring.

– Dette er første gang jeg prøver meg som programleder, det er annerledes, sier hun.

I 2015 ble nordlendingen kåret til Norges mektigste mediekvinne. Hun har skapt politisk engasjement en rekke ganger, som i 2017 da hun harselerte med Sylvi Listhaug (Frp) i en musikkvideo.

– Her er det ikke nødvendigvis jeg som står i fokus, men heller møtet mellom meg og andre. Siden situasjonene er så nye, er det definitivt en ny side av meg for offentligheten. Jeg tror derimot de som har fulgt meg aller nærmest kjenner igjen denne siden veldig godt. Nemlig den politiske, engasjerte og åpne siden av meg, sier Isachsen.

ABORTMOTSTANDERE: I serien møter Sophie Elise blant annet den tidligere presten og abortmotstanderen Ludvig Nessa. Foto: Tomas Myklebost/TV 2

«Søsken»-regissør

Det er dokumentarfilmskaper Mari Storstein i Novemberfilm som har produsert og hatt regi på serien for TV 2. Storstein har tidligere regissert TV 2-serien «Søsken».

– I «Sophie Elise tester Norge» vil vi se Sophie Elise i situasjoner vi ikke har sett henne i tidligere. Hun går inn i omdiskuterte og tabubelagte temaer, og møter mennesker hun er nysgjerrig på eller sterkt uenig med, forteller Storstein.