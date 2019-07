Undersøkelser fra Meteorologisk institutt viser nå at målingen ble underkjent, og at tangeringen av den 39 år gamle rekorden dermed ikke godkjennes.

Mai-Linn Finstad Svehagen bekrefter underkjenningen til TV 2.

Det var NRK som omtalte saken først.

Det betyr at det fortsatt er Nesbyen som innehar varmerekorden som ble satt i 1970.

På Twitter skriver Meteorologisk institutt at de har undersøkt stasjonen i Laksfors, og kommet frem til at den ikke oppfyller kravene vi har til våre temperaturmålere.

Tangeringen av norgesrekord for høy temperatur godkjennes ikke. Vi har undersøkt stasjonen i Laksfors i #Nordland og kommet frem til at den ikke oppfyller kravene vi har til våre temperaturmålere. — Meteorologene (@Meteorologene) July 29, 2019

– Det skyldes at plasseringen ikke er god nok til å bruke for temperaturrekorder, sier direktør for observasjon og klimatjenester Cecilie Stenersen i Meteorologisk institutt til TV 2.

Meteorologisk institutt følger anbefalinger fra Verdens Meteorologiorganisasjon, som har krav og klasser man deler inn i.

– Det som gjør at denne stasjonen er litt vanskelig plassert, er at det er veldig mye grus og vegetasjon nærme stasjonen, som tilsammen bidrar til å gjøre det varmere enn det er i området, sier hun.