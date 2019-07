Forskerne tatt på sengen av uoppdaget asteroide:

At 2019 OK ikke ble oppdaget før i siste liten, er en ekkel påminnelse om hvor lite oversikt vi fortsatt har over større objekter på stjernehimmelen.

– Det burde bekymre oss alle. Dette er ikke en Hollywood-film. Det er en tydelig og ekte fare, sier Duffy.

Hvordan misset vi den?

Men til tross for asteroidens store skadepotensial, så er den ikke veldig stor. Verdens største passasjerfly – Airbus A380-800 – er rundt 73 meter langt, så å prøve å oppdage 2019 OK ville vært som å prøve å oppdage et passasjerfly i det enorme verdensrommet.

– Ingenting på denne størrelsen er enkelt å oppdage. Man er avhengig av reflektert sollys, og selv på det nærmeste punktet var den bare såvidt synlig med kikkert, sier Brown.

Han beskriver også banen til 2019 OK som «eksentrisk», ettersom den har en svært elliptisk bane som tar den helt forbi Mars og innenfor banen til Venus. Det gjør at tiden den tilbringer i merkbart territorium rundt jorden er svært kort.

I 2018 la Det hvite hus fram en plan om at NASA skal oppdage, spore og karakterisere 90 prosent av objekter på mer enn 140 meter som kan komme i nærheten av jorden.

Men ifølge NASA-sjef Jim Bridenstine har vi en lang vei å gå:

– Vi er bare en tredjedel på vei. Vi trenger flere internasjonale partnere som kan bli med i denne kampen, sa han i mai.