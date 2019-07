De to mennene, en guide og en turist, ble sittende fast 650 meter inne i Falkensteiner-grotten etter at elva Elsach, som renner gjennom grotten, steg på grunn av kraftig regn.

Fire dykkere tok seg fram til mennene søndag og ga dem pledd og mat.



På grunn av den store vannføringen var det imidlertid ikke trygt å sette i gang en redningsaksjon før på mandag.

Den ene av de to ble reddet ut tidlig på dagen, og etter noen timer ble også den andre reddet ut, melder politiet i Reutlingen på Twitter. De to skal være i god form, men blir undersøkt for sikkerhets skyld. Ifølge Bild er guiden 37 og turisten 25 år.

Grotten er et populært turistmål i regionen. Lokale turistmyndigheter advarer mot å gå lenger enn de første 20 meterne uten guide.