Da en journalist omtalte Community Shield-oppgjøret mellom Liverpool og Manchester City som en treningskamp på mandagens pressekonferanse, reagerte Jürgen Klopp.

– Unnskyld meg, men er dette bare en treningskamp? Er det slik dere ser på denne kampen i landet her? Det er jeg nødt til å bli fortalt, for ingen har sagt det til meg før, sier Liverpool-manageren.

– Jeg vet ikke hvorfor noen spiller denne turneringen hvis ingen bryr seg. Hvorfor ikke bare avlyse den? fortsetter Jürgen Klopp.

Klopp: – Utrolig

Klopp uttalte at han ville snakke med folk i klubben om hva turneringen betyr historisk.

– Selv om vi kun hadde hatt åtte spillere tilgjengelig til kampen, ville vi vært klare til å gå for seier. Det er en finale. Dette er første gang jeg forstår at ingen ser det på samme måte. «Det er en oppvarmingskamp». Utrolig, sier tyskeren, som forsikrer om at de vil gjøre alt for å være klare til søndag.

Siden Manchester City vant både Premier League og FA-cupen forrige sesong kommer laget på andreplass i ligaen inn i Community Shield.

– I Tyskland har jeg vunnet supercupen fem ganger, men det er ingen som nevner det. Vi spiller kampen hvert eneste år, sier Jürgen Klopp.

Flere spiller tilbake

Klopp kunne på samme pressekonferanse bekrefte at Mohamed Salah, Alisson Becker, Roberto Firmino, Naby Keïta og Xherdan Shaqiri er tilbake i trening mandag ettermiddag. Liverpool-manageren kunne ikke bekrefte om noen av spillerne kommer til å figurere mot Manchester City søndag.

Sadio Mané er dermed eneste Liverpool-spiller igjen på ferie etter å ha spilt finale i afrikamesterskapet. Senegaleseren er tilbake om én uke.

Liverpool skal også spille europeisk supercupfinale mot Europaliga-vinner Chelsea i Istanbul onsdag 14. august.

