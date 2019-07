Jannicke (54) fikk demens i ung alder – sa at kjæresten skulle forlate henne

– Jannicke syntes det var kjempevanskelig. Alt var så skjørt og sårt. Vi var nedbrutte, men også oppglødde over at vi skulle reise på cruise sammen.

– Hadde vi giftet oss i dag, kunne vi ha holdt et kjempebryllup. For nå er alt bearbeidet på en helt annen måte.

En tynn linje

VIL MISTE SPRÅKET: Ikke lenge etter diagnosen giftet Hildegunn og Jannicke seg. Fortsatt har Jannicke det meste av språket intakt, med unntak av noen ord som faller ut innimellom. Snart kommer språket til å bli borte. Foto: Privat

Å være kjæreste med en som har alzheimer er svært utfordrende. Hildegunn har snakket med mange som selv har blitt syke av den store belastningen det er å være pårørende i en slik situasjon. Flere har til og med rådet henne til å skille seg fra Jannicke.

Hildegunn balanserer på en tynn line mellom å ta vare på Jannicke og samtidig ikke gå til grunne selv.

– Jeg vet det er viktigere enn noen gang å ta vare på meg selv. Jeg har jobbet litt med det, hvor jeg kan finne påfyll. Mitt lille prosjekt har vært å kjøpe meg en seilbåt og å lære meg å seile. Jeg må finne det som gjøre meg glad.

Hjelper med å utvikle demensomsorgen

Å bidra til å spre kunnskap om demens, er også noe som fyller dagene med mening for både Hildegunn og Jannicke. Rett som det er, holder de to foredrag sammen om temaet.

– Det er fryktelig mye uvitenhet om demens. Det er så mange pårørende som holder ting skjult. Vi møter også mange som forteller om nære familiemedlemmer med demens som ingen lenger snakker om.

PÅ BRYGGA: Hildegunn og Jannicke var gjester på Aker brygge. Foto: Thuy My Do Thi/TV 2

– Vi vil si at dette ikke er noe å skamme seg over. Å gjøre det litt mindre skamfullt for andre med demens, gir litt mening i det meningsløse.

Det siste året har de også blitt inviterte med på å utvikle et tilbud til demente i Oslo. Hildegunn forteller om samarbeid mellom bydeler, om helsepersonell som har sittet i møter, bleke og oppgitte over å ikke ha noe å tilby demente – men som nå sitter med glød i kinnene. Noe er på gang innen demensomsorgen.

– Da tenker jeg at alt som har skjedd oss er ikke forgjeves. Jeg blir både stolt og glad. Stolt over Jannicke, stolt over oss. Vi kan rette oss i ryggen og vite at vi har bidratt til en bedre verden. Dét er fellesungen vår.