Elbilsalget i Norge har vært glodhett de siste årene. I år er intet unntak. Tusenvis av elbiler registreres hver måned.

Da sier det seg selv, at det skal mye til å holde tritt, med tanke på infrastrukturen, i form av ladepunkter. Det bygges stadig nye hurtigladestasjoner, men ikke nok til å dekke behovet.

– I Norge er mange fullstendig avhengig av bilen. Da er det viktig at de har en reell mulighet til å velge miljøvennlig elbil. Den muligheten reduseres når stadig flere blir forsinket av lange ladekøer på norske veier, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Ikke bare Oslo

Blant elbilister som bruker hurtiglading, opplever nemlig stadig flere kø. Dette kommer fram av Elbilforeningens omfattende spørreundersøkelse, Elbilisten 2019.

64 prosent av elbilistene som bruker hurtiglader opplever ladekø av og til eller oftere når de skal hurtiglade. Dette er en økning på 10 prosent fra i fjor, og en økning på 25 prosent fra 2017.

I Oslo er det flest som jevnlig opplever kø – hele 75 prosent. Men også fylker som Oppland, Vestfold og Buskerud er andelen som opplever kø oppe på 70 prosent.

Må doble utbyggingstakten

– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes omlag 1.950 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1.200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Bu.

Skal regjeringen oppnå målet om at alt nybilsalget skal være utslippsfritt i 2025, mener Bu det trengs minst to hurtigladere i alle landets kommuner og utbygging av flere ladeparker.

– Forbrukerne er med på laget dersom det er enkelt og praktisk å velge elbil. Da må ladekøene ned, understreker Bu.

Markedet trenger starthjelp

Undersøkelsen viser at biler med lengre rekkevidde hurtiglader oftere enn bilene med kortere rekkevidde.

– At rekkevidden på elbiler øker, fører til at flere velger elbil framfor diesel eller bensinbil, også på langtur. Det øker behovet for hurtiglading, snarere enn å redusere det. Markedsaktører vil sørge for utbygging av nok ladere, men det er et politisk ansvar å tilby starthjelp og rammevilkår der det er behov, mener Christina Bu.

Tesla har egne ladestasjoner for sine biler. Men selv her, er det ofte trangt om plassen. Illustrasjonsfoto

