Vi er på test av Porsche sitt nye SUV-flaggskip: Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe. Dette er den raskeste SUVen Porsche har laget. Det sier litt! For de har et par heftige- og høyreiste beist på samvittigheten.

Nykommeren er som navnet tilsier en hybrid. Ladbar, til og med. Med elmotor og en V8-bensinmotor som jobber sammen, har bilen en toppeffekt på 680 hk og 900 Nm i dreiemoment!

Porsche lover at den skal klare 0-100 km/t på 3,8 sekunder. Vil du prøve 0-200 km/t skal den klare det på 13,3 sekunder.

Faktisk skal akselerasjonen fortsette oppover til du er faretruende nært 300 km/t. 295 km/t skal det stå i det digitale speedomoteret, når kreftene til slutt når sitt ypperste potensial.

Nå får du Cayenne Turbo billig på bruktmarkedet

Viktig forbruker-journalistikk

Vi er på lanseringen av denne mildt sagt potente SUV-en i Tyskland. Nærmere bestemt området i og rundt Düsseldorf. Det betyr at vi har tilgang på motorveier med fri fart: Autobahn!

Den fulle testen av bilen kan du lese mer om her.

Men akkurat nå skal det handle mer om viktig og grundig forbrukerjournalistikk. I klippet over får du nemlig svaret på det mennesker over hele verden har gått og lurt på: Hvor fort klarer egentlig en Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe med to norske biljournalister å akselerere fra 160-260 km/t?

Akkurat dette er det umulig å finne noen informasjon om i de hundrevis av sidene med informasjon vi har fått utdelt.

Men sånt er jo viktig! Lesere rundt om i hele Norge sitrer helt sikkert etter å få svaret. Og det skal dere selvsagt få!

Les vår test av ny Porsche Cayenne her

Tok ansvar

Så vi setter bilen i Sport +, finner et sted med mest mulig medvind og gjør oss så lette vi bare klarer.

Foran oss har veien åpnet seg for trafikk. To ledige felt i rett strekning, faktisk så langt øyet kan se. Riktignok ligger det en bil rett bak oss. Men jeg har en følelse av vi snart sier takk for følget til den. Det er nesten så vi merker at bilen blir like ivrig som oss. Klampen i bånn!

Den brutale akselerasjonen du får – selv i så høy fart – er til å få måpefjes av (om dette er et ordentlig ord kan diskuteres, men dere skjønner poenget). I løpet av sekunder blir tunnelsynet påtrengende – mens vi dyttes bestemt bakover i setet. Når vi bikker 200 km/t har bilen bak for lengst fått nok. Farten øker forbausende fort fortsatt!

Hvordan det går – og hvor langt tid vi trenger på forsøket vårt – ser du i videovinduet over.

I mellomtiden venter vi spent på Skup-nominasjonen for dette banebrytende arbeidet i forbrukerjournalistikkens navn!

Denne Porschen dukket opp på et nedlagt småbruk